रायसेन किले से 'तोप' चलाने और विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल, आपत्तिजनक नारे लगाने वाले चार युवक गिरफ्तार

Raisen Fort Cannon Viral Video-मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक रायसेन किले से एक सनसनीखेज और आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कुछ युवक किले की प्राचीर से देसी तोप दागते और धार्मिक नारेबाजी करते हुए नजर आए. इस मामले को लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दानिश स्टार नामक एक आईडी से वीडियो अपलोड किया गया था. इस वीडियो में चार युवक रायसेन किले की पहाड़ी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में धार्मिक नारों के साथ पीछे से एक साउंड चल रहा है कि जिसमें कहा गया कि हम ईरान का साथ देने जा रहे हैं. भारत के मुसलमान न कल डरे थे, न आज डरेंगे. इसके तुरंत बाद एक युवक माचिस से तोप में आग लगाता है और तोप चलते ही पूरा इलाका धुएं से भर जाता है.

अलग-अलग वीडियो जोड़कर बनाई गई रील

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वायरल रील को दो अलग-अलग क्लिप्स को एडिट करके बनाया गया है. इसमें वॉइस ओवर और बैकग्राउंड म्यूजिक भी जोड़ा गया ताकि इसे अधिक प्रभावी और भड़काऊ बनाया जा सके. बताया जा रहा है कि यह वीडियो रमजान के दौरान रोजा इफ्तार की सूचना देने के लिए तोप चलाने के समय शूट किया गया था, जिसे बाद में विवादित रूप देकर वायरल किया गया.

प्रियंक कानूनगो ने उठाए सवाल

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किले से इस तरह अवैध तोप चलाना जनजीवन के लिए खतरा है. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और एएसआई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायसेन कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल ने बताया कि इस कृत्य से हिंदु समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है. इस मामले में शादाब कुरैशी, युसूफ शेख, वसीम मोहम्मद, पप्पू उर्फ सलमान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है. तीन आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं और एक आरोपी रायसेन का रहने वाला है.

