गोहरगंज की मासूम से हैवानियत…6 दिन बाद भोपाल में दबोचा गया आरोपी सलमान, पुलिस की 18-20 टीमें कर रही थीं तलाश

Goharganj Minor Case: रायसेन के गोहरगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी सलमान भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:21 AM IST
6 दिन बाद दरिंदा गिरफ्तार
Raisen Rape Accused Arrested: रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला आरोपी सलमान आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया. घटना के 6 दिन बाद भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. आरोपी पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था और गोहरगंज व भोपाल पुलिस की करीब 18–20 टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं. रायसेन के नए एसपी आशुतोष गुप्ता के कार्यभार संभालते ही पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली.

आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर इलाके में किराए का कमरा तलाश रहा था, तभी वहां रहने वाले कुछ मुस्लिम युवाओं ने उसके व्यवहार पर शक जताया. बताया गया कि वह बार-बार चेहरा छिपा रहा था और कोई पहचान-पत्र भी नहीं दिखा रहा था. युवाओं ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और सलमान को पकड़ लिया. पूछताछ में उसने जंगल के रास्ते भोपाल आने की बात कबूल की और अपराध स्वीकार कर लिया.

कई अहम खुलासे होगे ?
गिरफ्तारी के बाद सलमान को गांधीनगर पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी कर गोहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया. सब-इंस्पेक्टर उसे निजी गाड़ी से रायसेन लेकर गए, जहां आगे की पूछताछ और रिमांड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उधर, गोहरगंज में बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड मिलने के बाद आरोपी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं.

कोर्ट में पेश करेगी पुलिस
जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी की खबर गांव-शहर में फैली, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा. बजरंग दल और स्थानीय संगठनों के लोग गोहरगंज पहुंच गए और आरोपी के इनकाउंटर की मांग करने लगे. हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्षों ने कहा कि आरोपी को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिस घर में वह छिपा था, उस परिवार की भी जांच होनी चाहिए. फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है.

रिपोर्टः राज किशोर, रायसेन

raisen rape case
