रायसेन में अजब-गजब फरमान! बसों की कमी के चलते एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां आएंगी स्कूल, 'अल्टरनेट डे' होगी पढ़ाई

स्कूल ​प्रबंधन ने क्या कहा?

स्कूल ​प्रबंधन का कहना है कि जो छात्र रोजाना अपने निजी साधनों (अपने खर्च पर) से आना-जाना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं. हालांकि, जो बच्चे सरकारी वादों और इंतजामों पर निर्भर हैं, उनके लिए एक नया एकेडमिक मॉडल शुरू किया गया है. सोमवार को लड़कों को पढ़ाए गए पाठ मंगलवार को लड़कियों के लिए दोहराए जाएंगे. जरा सोचिए ऐसे समय में जब देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट क्लासरूम का ढिंढोरा पीट रहा है, रायसेन में बच्चे बसों की कमी के कारण हफ्ते में सिर्फ तीन दिन ही स्कूल जा पाएंगे. अब जब यह मामला सुर्खियों में आ गया है, तो जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि प्रशासन से और बसों की मांग की गई है, और बसें आने के बाद सभी छात्रों को रोजाना स्कूल बुलाया जाएगा.