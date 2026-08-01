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रायसेन में अजब-गजब फरमान! बसों की कमी के चलते एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां आएंगी स्कूल, 'अल्टरनेट डे' होगी पढ़ाई

रायसेन जिले के सरकारी संदीपनी स्कूल (उदयपुरा) में बसों की कमी के कारण एक अनोखा नियम लागू किया गया है. जहां 1,700 छात्रों को बस सुविधा की जरूरत है, वहीं 16 बसों के बेड़े में आने-जाने के लिए सिर्फ 1,000 छात्र ही आ सकते हैं. इस समस्या को हल करने के लिए प्रिंसिपल ने 'ऑल्टरनेट-डे'की व्यवस्था शुरू की है.

Written ByRaj Kishore SoniEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:12 PM IST
रायसेन में अजब-गजब फरमान! बसों की कमी के चलते एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां आएंगी स्कूल, 'अल्टरनेट डे' होगी पढ़ाई

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Raj Kishore Soni

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रायसेन से रिपोर्टर

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