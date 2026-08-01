रायसेन में अजब-गजब फरमान! बसों की कमी के चलते एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां आएंगी स्कूल, 'अल्टरनेट डे' होगी पढ़ाई

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मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही दिखाने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां जब उदयपुरा के शासकीय सांदीपनि विद्यालय में स्कूल बसों की भारी कमी हुई, तो मैनेजमेंट ने क्लास के लिए एक अनोखा अल्टरनेट-डे (बारी-बारी से दिन) का फॉर्मूला निकाला. अब लड़के एक दिन स्कूल आएंगे और लड़कियां अगले दिन. यानि अब बसों की संख्या तय करेगी कि शिक्षा का अधिकार कैसे आगे बढ़ेगा.
एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां आएंगी स्कूल
दरअसल, इस साल रायसेन जिले के उदयपुरा स्थित संदीपनी विद्यालय में लगभग 2,800 छात्रों ने दाखिला लिया है. इनमें से करीब 1,700 छात्रों ने स्कूल बस की सुविधा की मांग की. लेकिन सिस्टम की सीमाएं ऐसी हैं कि इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 16 बसें ही उपलब्ध हैं. नियमों के मुताबिक एक बस में सिर्फ़ 55 से 60 बच्चे ही बैठ सकते हैं, यानी 16 बसों में मुश्किल से 1,000 छात्र ही आ सकते हैं. बाकी 700 बच्चों का क्या? उन्हें स्कूल लाने-ले जाने की जिम्मेदारी लेने के बजाय, प्रिंसिपल वंदना मिश्रा ने एक अजीबोगरीब नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि बस की कमी के चलते अब छात्र और छात्राएं बारी-बारी से एक-एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे. यानि एक दिन लड़के, एक दिन लड़कियां.
स्कूल प्रबंधन ने क्या कहा?
स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जो छात्र रोजाना अपने निजी साधनों (अपने खर्च पर) से आना-जाना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं. हालांकि, जो बच्चे सरकारी वादों और इंतजामों पर निर्भर हैं, उनके लिए एक नया एकेडमिक मॉडल शुरू किया गया है. सोमवार को लड़कों को पढ़ाए गए पाठ मंगलवार को लड़कियों के लिए दोहराए जाएंगे. जरा सोचिए ऐसे समय में जब देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट क्लासरूम का ढिंढोरा पीट रहा है, रायसेन में बच्चे बसों की कमी के कारण हफ्ते में सिर्फ तीन दिन ही स्कूल जा पाएंगे. अब जब यह मामला सुर्खियों में आ गया है, तो जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि प्रशासन से और बसों की मांग की गई है, और बसें आने के बाद सभी छात्रों को रोजाना स्कूल बुलाया जाएगा.
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 2,800 बच्चों को एडमिशन दिया गया, तो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया? क्या अब बच्चों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी बेड़े में बसें कब शामिल होंगी? क्या ये छात्र प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे, जब वे हफ़्ते में सिर्फ तीन दिन क्लास अटेंड करते हैं? सरकार का यह मनमाना और बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला सिर्फ बसों की कमी की कहानी नहीं है. यह एक कड़वा सच है जो राज्य की खस्ताहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है.
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