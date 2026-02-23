Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायसेन

रायसेन हलाली डैम में सीएम ने छोड़े पांच दुर्लभ गिद्ध, GPS टैग के साथ निगरानी शुरू

Raisen Vulture Release: सीएम मोहन यादव ने रायसेन के हलाली डैम क्षेत्र में पांच दुर्लभ गिद्धों को उपचार के बाद छोड़ा है. बताया जा रहा है कि इन सभी गिद्धों पर जीपीएस टैग लगाए गए हैं. हाल में हुई गणना के मुताबिक, प्रदेश में गिद्धों की संख्या बढ़कर 1532 पहुंच गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:06 PM IST
CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने रायसेन वन मंडल के हलाली डैम वनक्षेत्र में पांच दुर्लभ गिद्धों को छोड़ा गया है. इनमें एक सिनेरियस (काला गिद्ध) और चार लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध शामिल बताए जा रहे हैं. इन गिद्धों को प्रदेश के अलग-अलग जिलों से रेस्क्यू कर उपचार और पुनर्वास के बाद मुक्त कर दिया गया. वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया पूरी की गई. सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संतुलन की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है. 

करीब डेढ़ वर्ष के सिनेरियस गिद्ध को 19 दिसंबर 2025 को विदिशा जिले के सिरोंज क्षेत्र से बचाया गया था. यह प्रजाति दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में गिनी जाती है और भारत में शीतकालीन आगंतुक के रूप में देखी जाती है. रेस्क्यू के बाद उसका उपचार विशेषज्ञों की निगरानी में किया गया. पूरी तरह स्वस्थ होने पर उसे प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया. अधिकारियों से मिली जानकारी मुताबिक, यह दुर्लभ प्रजाति पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

चार लॉन्ग-बिल्ड गिद्धों को रेस्क्यू
वर्ष 2025 के दौरान विदिशा, मंडला, बैतूल और सिवनी जिलों से चार लॉन्ग-बिल्ड गिद्धों को रेस्क्यू किया गया था. इनका उपचार और वैज्ञानिक निगरानी वन विहार नेशनल पार्क में की गई. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और विशेषज्ञों की सलाह के बाद इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए उपयुक्त पाया गया. वन्यजीव विशेषज्ञों ने पूरी प्रक्रिया पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के प्रयासों से संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी.

सभी गिद्धों पर लगे जीपीएस टैग
मिली जानकारी के मुताबिक, सभी गिद्धों पर जीपीएस टैग लगाए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों और उड़ान क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा सकेगी. लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध प्रजाति को पशुओं में उपयोग होने वाली डायक्लोफेनेक दवा के कारण भारी नुकसान हुआ है और इसे International Union for Conservation of Nature (IUCN) की ‘गंभीर रूप से लुप्तप्राय’ श्रेणी में रखा गया है. हालिया गणना में प्रदेश में 1532 गिद्ध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के 951 की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शाते हैं. यह आंकड़ा संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत माना जा रहा है.

रिपोर्टः राज किशोर, रायसेन

