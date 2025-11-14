नाबालिग छात्रा ने दिया बच्चे को जन्म, मुख्य आरोपी को हुई जेल, बयान लेने के बहाने पुलिसकर्मी ने भी किया रेप

Minor Girl Gave Birth-मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विछुआ जागीर गांव की एक नाबालिग स्कूली छात्रा मां बन गई है और पीड़िता ने न केवल उसे भगाने वाले आरोपी युवक पर बल्कि सुल्तानगंज थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर भी शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं.

इंस्टाग्राम के जरिए युवक से हुई मुलाकात

पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात भोपाल निवासी शेखर चौहान नाम के युवक से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद युवक ने उसे बहलाया-फुसलाया और फिर एक दिन उसे अपने साथ भगा ले गया. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद नाबालिग की बरामदगी कर उसे परिवरा के हवाले कर दिया गया. वहीं आरोपी युवक शेखर चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज उसे जेल भेज दिया गया.

पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप

लेकिन इस मामले में तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब पीड़िता ने पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगाए. पीड़िता का कहना है कि सुल्तानगंज थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी कल्याण सिंह गुर्जर जांच और बयान के नाम पर लगातार उसे फोन करता था. एक दिन वह उसे थाने ले जाने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाकर भोपाल ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक शोषण किया. पीड़िता के अनुसार, दुष्कर्म के बाद पुलिसकर्मी उसे आरोपी युवक शेखर चौहान के पास छोड़कर लौट आया.

एसपी ने कही कार्रवाई की बात

पीड़िता और उसके परिजन न्याय की तलाश में रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्डेय से मिले. उनका कहना है कि इतने गंभीर मामले में भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है और नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्हें बार-बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. मामले में एसपी पंकज पाण्डेय ने कहा कि आरोपी शेखर चौहान के खिलाफ मामला दर्ज है और वर्तमान में वह जेल में बंद है. वहीं पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोपों की जांच की है रही है.

