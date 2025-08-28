Breaking News-पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ की शादी, मांगी सुरक्षा

Raisen News-रायसेन की लापता निकिता लोधी पंजब के संगरूर जिले में मिली है. निकिता अपने घर से हार्वेस्टर चलाने वाले एक युवक के साथ भागी थी. एसडोओपी आलोक श्रीवास्तव ने निकिता के मिलने की पुष्टि की है. पुलिस उसे लेकर रायसेन आ रही है.
Nikita Lodhi Case: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. निकिता अपने घर से हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ भागी थी. दोनों ने पंजाब के एक मंदिर में शादी की और पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा. युवक हार्वेस्टर चलाने के लिए रायसेन जिले में पंजाब से आता था. इसी दौरान दोनों का संपर्क हुआ था.
बुधवार को रायसेन की गैरतगंज पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ पंजब के लिए रवाना हुई थी.
18 अगस्त से थी लापता
रायसेन के गैरतगंज की 18 साल की निकिता लोधी, जो 18 अगस्त से लापता थी. गुरुवार शाम 7 बजे रायसेन पुलिस की टीम ने उसे पंजाब से बरामद किया. निकिता अपने घर से कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उसकी तलाश शुरू की और पता लगाया.
पंजाब के युवक से की शादी
निकिली लोधी ने पंजाब के एक युवक से शादी कर ली है. दोनों ने थाने पहुंचकर शादी का आवेदन भी दिया है और पुलिस से सुरक्षा मांगी. इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी की. निकिता अपनी लोकेशन बार-बार बदल रही थी, इस वजह से पुलिस को उसे पकड़ने में दिक्कत हुई.
हार्वेस्टर चलाने आता था युवक
एसपी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि निकिता ने पंजाब में पहुंचकर जिस युवक से शादी की है कि वह रायसेन जिले में पंजाब से हार्वेस्टर चलाने आता था. इसी दौरान निकिता युवक के संपर्क में आई थी. 18 अगस्त को जब वह गायब हुई थी तब कई फुटेज में युवक उसके साथ दिखाई दिया था. पुलिस ने जब उसे बरामद किया तब युवक भी उसके साथ था, उन्होंने शादी कर ली है. रायसेन पुलिस निकिता को लेकर रायसेन के लिए रवाना हो चुकी है.
