Breaking News-पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ की शादी, मांगी सुरक्षा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2900379
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

Breaking News-पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ की शादी, मांगी सुरक्षा

Raisen News-रायसेन की लापता निकिता लोधी पंजब के संगरूर जिले में मिली है. निकिता अपने घर से हार्वेस्टर चलाने वाले एक युवक के साथ भागी थी. एसडोओपी आलोक श्रीवास्तव ने निकिता के मिलने की पुष्टि की है. पुलिस उसे लेकर रायसेन आ रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Breaking News-पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ की शादी, मांगी सुरक्षा

Nikita Lodhi Case: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले की निकिता लोधी के लापता होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. निकिता अपने घर से हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ भागी थी. दोनों ने पंजाब के एक मंदिर में शादी की और पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा. युवक हार्वेस्टर चलाने के लिए रायसेन जिले में पंजाब से आता था. इसी दौरान दोनों का संपर्क हुआ था. 

बुधवार को रायसेन की गैरतगंज पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ पंजब के लिए रवाना हुई थी. 

18 अगस्त से थी लापता
रायसेन के गैरतगंज की 18 साल की निकिता लोधी, जो 18 अगस्त से लापता थी. गुरुवार शाम 7 बजे रायसेन पुलिस की टीम ने उसे पंजाब से बरामद किया. निकिता अपने घर से कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर उसकी तलाश शुरू की और पता लगाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पंजाब के युवक से की शादी
निकिली लोधी ने पंजाब के एक युवक से शादी कर ली है. दोनों ने थाने पहुंचकर शादी का आवेदन भी दिया है और पुलिस से सुरक्षा मांगी. इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई पूरी की. निकिता अपनी लोकेशन बार-बार बदल रही थी, इस वजह से पुलिस को उसे पकड़ने में दिक्कत हुई. 

हार्वेस्टर चलाने आता था युवक 
एसपी पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि निकिता ने पंजाब में पहुंचकर जिस युवक से शादी की है कि वह रायसेन जिले में पंजाब से हार्वेस्टर चलाने आता था. इसी दौरान निकिता युवक के संपर्क में आई थी. 18 अगस्त को जब वह गायब हुई थी तब कई फुटेज में युवक उसके साथ दिखाई दिया था. पुलिस ने जब उसे बरामद किया तब युवक भी उसके साथ था, उन्होंने शादी कर ली है. रायसेन पुलिस निकिता को लेकर रायसेन के लिए रवाना हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें-क्या मिल गई रायसेन की लापता निकिता ? पुलिस परिजनों संग पंजाब रवाना

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raisen की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsRaisen Newsnikita lodhi

Trending news

mp news
पंजाब में मिली रायसेन की लापता निकिता, हार्वेस्टर चालक के साथ भागी थी, रचाई शादी
mp news
सिंधिया के गढ़ में सियासी उठापटक, 18 पार्षदों ने एक साथ दिया इस्तीफा, खाई थी कसम
mp news
'डॉग अटैक' का कहर जारी, पन्ना में 5-6 कुत्तों ने महिला पर किया खूंखार हमला
mp news
चलती कार से अचानक कूदी महिला, बीच सड़क लगाई जान बचाने की गुहार, कुछ देर बाद हुई गायब
mp news
फड़फड़ाते, रेंगते इंसान… लोगों के शरीर में आते हैं नाग देवता, सालों पुरानी है परंपरा
mp news
सत्ता बनाम प्रशासन की जंग, कर्मचारियों की हड़ताल, विधायक का विधानसभा अध्यक्ष को पत्र
mp news
प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में होगी पैरेंट्स मीटिंग, अभिभावकों से होगी बात
mp news
20 हजार करोड़ और 27 हजार गांवों को फायदा, 2027 तक पूरा होगा MP सरकार का मेगाप्लान
jabalpur news
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना खिलौना, बाइक से लेकर मौज-मस्ती तक सबकुछ शुरू
mp news
समलैंगिक साथी संग मिलकर की मां की हत्या, साथ घूमने पर टोकती थी, बेटे पर था शक
;