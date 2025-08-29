कचरा गाड़ी से आ रही थी रोने की आवाज, रोक कर देखा तो खड़े हो गए रोंगटे, कचरे में मिली नवजात बच्ची
कचरा गाड़ी से आ रही थी रोने की आवाज, रोक कर देखा तो खड़े हो गए रोंगटे, कचरे में मिली नवजात बच्ची

Raisen News-रायेसन में कचरा वाहन में एक नवजात बच्ची मिली है. गाड़ी के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आने पर हेल्पर ने रोककर देखा तो कचरे के बीच बच्ची दिखी. तुरंत बच्ची को बरेली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को वाहन में किसने और कब डाला.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 03:33 PM IST
कचरा गाड़ी से आ रही थी रोने की आवाज, रोक कर देखा तो खड़े हो गए रोंगटे, कचरे में मिली नवजात बच्ची

MP News-मध्यप्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कचरा वाहन में एक नवजात मिली है. बरेली में शुक्रवार को सुबह वाहन के हेल्पर को गाड़ी के अंदर से रोने की आवाज सुनाई दी. यह उसने ड्राइवर को बताया, जब गाड़ी रोककर देखा तो दोनों के होश उड़ गए. कचरे के बीच में बच्ची दिखी. तुरंत नवजात को बरेली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल बच्ची की सेहत स्थिर है. 

एनजीओ सदस्य लेकर पहुंचे अस्पताल 
कचरा वाहन के ड्राइवर इरशाद ने बताया कि हम वार्ड नंबर 13-14 से गुजर रहे थे. हेल्पर रवि ने कहा कि भैया गाड़ी में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है. जब हमने उतरकर देखा तो उसमें एक बच्ची दिखाई दी. तुरंत मैंने अपने प्रभारी को फोन लगाया. इतनी देर में पार्षद बीएन धाकड़ आ गए. मौके पर मौजूद एक शख्स ने पहल एनजीओ को फोन लगाया. एनजीओ के सदस्य वहां पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया. 

बच्ची को हुआ हायपोथर्मिया
सिविल अस्पताल के डॉ. हेमंत यादव ने बताया कि सुबह कुछ लोग बच्ची को लेकर आए थे. उन्होंने बताया कि उन्हें बच्ची कचरा गाड़ी में मिली है. हमने उसे एक्जामिन किया, बच्ची का वजन 2.5 किलो है. वह फिलहाल होश में है. बच्ची हायपोथर्मिया से पीड़ित है क्योंकि काफी समय तक गीले कचरे में रही है. गाड़ी चलने की वजह से कुछ मामूली खरोंचे आई हैं. शिशु रोग विशेषज्ञ उसकी निगरानी कर रहे हैं. 

पुलिस लगा रही है पता
बरेली थाना प्रभारी कपिल गुप्ता ने कहा- पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची को वाहन में किसने और कब डाला. उसके परिजन कौन हैं. डिलीवरी किसने-कहां कराई. कचरा वाहन के रूट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें-भोपाल: डायमंट सिटी में गिराए जाएंगे मकान? घरों पर लाल निशान बनाकर गाड़े गए खूंटा

