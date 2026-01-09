80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर तीन बच्चों के साथ चढ़ी महिला, घरेलू कलह से तंग आकर दी जान देने की धमकी

Raisen News-रायसेन के उदयपुरा में एक महिला अपने तीन बच्चों को लेकर करीब 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला ने घरेलू विवाद और आर्थिक परेशानी से तंग आकर टंकी से कूदने की धमकी दी. इस घटना की जानकारी मिलने के अफरा-तफरी मच गई. मौके पर लोगों की जमावड़ा लग गया.
Women Climbs on Water Tank-मध्यप्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. रायसेन जिले के उदयपुरा में एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ लगभग 80 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला ने घरेलू विवाद और आर्थिक समस्याओं से परेशान होकर कूदने की धमकी दी. जिससे इलाके में अफरा तहरी मच गई. मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
मौके पर पहुंचे अफसर
सूचना मिलते ही तहसीलदार दिनेश बरगले और थाना प्रभारी जयवंतसिंह काकोड़िया तुरंत मौके पर पहुंचे. जानकारी के अनुसार, पूजा धाकड़ अपने बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी थी. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और खर्च नहीं दिया जा रहा है. साथ ही, ससुर की ओर से भी अपमानजनक व्यवहार होता है.
महिला बार-बार दे रही थी धमकी
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टंकी के नीचे सुरक्षा जाल बिछाया. तहसीलदार और थाना प्रभारी महिला से लगातार बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन महिला बार-बार कूदने की धमकी देती रही, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी. मौके पर मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी महिला को नीचे उतारने के प्रयास में लगे हुए थे.
1 घंटे बाद नीचे उतरी महिला
करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद महिला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित नीचे उतरी. थाना प्रभारी जयवंतसिंह काकोड़िया ने महिला से बातचीत शुरू की और उसे बातों में उलझाया. इसी बीच, एसआई केशव शर्मा ने पीछे से महिला को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया.
पहले भी चढ़ चुकी है महिला
24 दिसंबर को भी महिला इसी तरह पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, तब भी उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारा गया था. अधिकारियों ने महिला के ससुर को भी मौके पर बुलाकर समझाइश दी, जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार की. अधिकारियों ने पारिवारिक विवाद को बातचीत और समझौते के जरिए सुलझाने, महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.
