इंदौर से रीवा जा रही बस में चलते-चलते लगी भयानक आग, उठीं 5 फीट ऊंची लपटें...यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Raisen News: इंदौर से रीवा जा रही एक बस में देर रात रायसेन जिले में आग लग गई. यह घटना बम्हौरी ढाबे के पास रात करीब 1:30 बजे हुई. बताया जा रहा है कि टायर फटने से आग लगी और फिर तेज़ी से फैल गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:59 AM IST
Raisen Bus Fire News: मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में बम्हौरी ढाबे के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां इंदौर से रीवा जा रही जय भवानी ट्रैवल्स की एक बस में चलते-चलते अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 1:30 बजे हुई.  जानकारी के मुताबिक एक टायर फटने से चिंगारी निकली, जिसने कुछ ही पलों में आग का रूप ले लिया. आग इतनी तेज़ी से फैली कि बस से करीब 5 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी
आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. संकट की इस घड़ी में पास के एक ढाबे के स्टाफ और बस के स्टाफ ने मदद की. उन्होंने तुरंत अपनी सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. यात्रियों को समय पर बाहर निकालने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया.

धू-धू कर जली बस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी यात्री सुरक्षित हैं. लेकिन आग इतनी तेज़ थी कि बस को बचाया नहीं जा सका. कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर राख हो गई और सिर्फ़ उसका ढांचा बचा. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. वायरल वीडियो में आग की भयावहता साफ दिख रही है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

टायर फटने के बाद भड़की भीषण आग
पुलिस ने बताया कि टायर फटने से हुए घर्षण से निकली चिंगारियों से आग लग गई. कुछ ही पलों में बस से पांच फीट ऊंची लपटें उठने लगीं. इसे देखते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बस स्टाफ और पास के एक ढाबे के कर्मचारियों की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया. 

 

भोपाल-इंदौर हाईवे पर भी हादसा
इस बीच, भोपाल-इंदौर हाईवे पर कई कार आपस में टकरा गईं. गाड़ियां भौंरी जोड़ के पास टकराईं, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए. घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. टक्कर की वजह से हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया. गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है.

