फिर मानवता शर्मसार! रायसेन में दिव्यांग पर खुलेआम पेशाब कांड, वीडियो वायरल होते ही फूटा लोगों का गुस्सा

Raisen Toilet Kand: रायसेन में दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब करने की घटना का वीडियो वायरल होने पर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है. कुछ ही दिन पहले ऐसा ही एक और मामला सामने आया था. जिससे प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 22, 2025, 01:34 PM IST
दिव्यांग पर खुलेआम पेशाब!
Raisen Pee Assault Video: मध्य प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. रायसेन जिले में एक दिव्यांग युवक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि लोगों का खून खौल गया. सड़क किनारे जमीन पर लेटे युवक पर एक व्यक्ति ने खुलेआम पेशाब कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि आसपास कई लोग मौजूद थे, फिर भी किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की. यह पूरी घटना मोबाइल में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है जिससे मध्य प्रदेश की छवि दागदार हुई हो. पिछले कुछ महीनों में यह तीसरा बड़ा मामला है, जिसने राज्य को कठघरे में खड़ा कर दिया है. इससे पहले सिवनी में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना ने खूब बवाल मचाया था. इसके बाद कटनी में भी एक दलित युवक को इसी तरह अपमान का सामना करना पड़ा. अब रायसेन का मामला सामने आते ही लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों में काफी गुस्सा भी नजर आया.  लोग सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कड़ी सजा मिले. हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

