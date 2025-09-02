मूंग बेचने के बाद भी नहीं मिला पैसा, रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा किसान, खुली प्रशासन की नींद

MP News-रायसेन में मूंग का भुगतान नहीं मिलने से परेशान एक किसान कलेक्ट्रेट में पेड़ पर चढ़ गया. देवरी तहसील के केकड़ा गांव का किसान गल्ला रजक गमछा लेकर पेड़ पर चढ़ा और फांसी लगाने की धमकी देने लगा. घटना की सूचना मिलते ही लंच से लौटे कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई. जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया भी मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने किसान को समझाया. काफी देर की समझाइश के बाद किसान नीचे उतरा.

मूंग का नहीं मिला भुगतान

देवरी तहसील के केकड़ा गांव के किसान गल्ला रज ने बताया कि उसने करीब 40 क्विंटल मूंग सरकारी केंद्र पर बेची थी, जिसकी तुलाई भी चुकी है. लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उसे भुगतान नहीं मिला. उसकी तरह 10 अन्य किसानों को भी भुगतान का इंतजार है.आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था.

कलेक्टर कर रहे थे लंच

इस पूरी घटना के दौरान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा लंच कर रहे थे. जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई. वहीं जिला पंचायत सीईओ ने किसान को समझाने की कोशिश की. बड़ी संख्या में मौके पर अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग इकट्ठा हो गए.

समझाइश के बाद उतरा किसान

अधिकारियों के कई बहार समझाने के बाद किसान गल्ला रज नीचे उतरने को राजी हुआ. इसके बाद कलेक्टर के गनमैन और कर्मचारियों ने सुरक्षा के साथ किसान को पेड़ से नीचे उतारा. पेड़ से उतरने के बाद किसान को कलेक्टर के पास ले जाया गया. कलेक्टर ने किसान की बातों को सुना और डीएमओ कल्याण सिंह को तत्काल भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही अन्य किसानों की भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा करने को कहा. रिपोर्ट-राजकिशोर सोनी

