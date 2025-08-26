स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी मांग, लोट लगाते हुए पहुंचे
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2897561
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी मांग, लोट लगाते हुए पहुंचे

Raisen News-रायसेन में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शरीर पर आवेदन बांधकर लोट लगाई और अधिकारियों तक पहुंचे. ग्रामीण सरकारी स्कूल के नए भवन के निर्माण की मांग कर रहे हैं. पुराने भवन को एनएच-45 के निर्माण के दौरान तोड़ दिया गया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी मांग, लोट लगाते हुए पहुंचे

MP News-मध्यप्रदेश के रायसेन में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में अनोखे तरीके से ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी. ग्रामीणों ने अपने शरीर पर आवेदनों को बांधा और फिर लोट लगाते हुए अधिकारियों तक पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों से अपनी मांग को पूरा करने के गुहार लगाई. लोगों की मांग है कि गांव के सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था उसके नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके. 

स्कूल निर्माण की कर रहे मांग
यह पूरा मामला रायसेन जिले के देवरी तहसील के कोड़ा जमुनिया गांव का है. यहां एनएच-45 के निर्माण के दौरान शासकीय माध्यमिक शाला और सर्वि शिक्षा अभियान का भवन तोड़ दिया गया था. लेकिन अभी तक भी नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है. नए भवन का निर्माण नहीं होने से स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है. 

सीईओ ने दिया आश्वासन
स्कूल निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे. ग्रामीणों ने पहले जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया से कलेक्ट्रेट गेट पर मुलाकात की. ग्रामीणों से मिलकर सीईओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्कूल और सर्व शिक्षा भवन की ड्राइंग पूरी होते ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. 

अधिकारियों को सामने लगाई लोट 
ग्रामीण बाद में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रट पहुंचे. वहां रवि वर्मा नाम के ग्रामीण ने लोट लगाई. डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह और एसडीएम मनीष शर्मा ने उनकी समस्याओं को सुना. ग्रामीणों का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर सांसद और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दे चुके हैं. लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला.

यह भी पढ़ें-महू में गरजे CDS अनिल चौहान, कहा-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रहें तैयार, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raisen की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsLatest Raisen News in HindiRaisen News

Trending news

mp news
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा घोटाला! दमोह में पांच अधिकारी निलंबित
indore news
महू में गरजे CDS अनिल चौहान, कहा-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रहें तैयार
Bilaspur News
अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें
mp news
MP में भिखारी के घर चोरी! दर्जनभर ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची महिला, जानें वजह
gwalior news
पूर्व मंत्री के बंगले पर ‘रसोई स्पेशल चोरी’, भगोना, कढ़ाई, थालियां ले उड़े चोर
mp news
तंत्र-मंत्र का खौफनाक खेल, मुक्तिधाम से मृतक की खोपड़ी निकाल कर की तांत्रिक क्रिया
Jeetu Patwari news
पटवारी के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने बताया महिलाओं का अपमान
CG News
अस्पताल में जमीन पर तड़प रहे डायरिया के मरीज, कुत्ते को मिला VIP ट्रीटमेंट
mp news
आरिफ के बाद अब मेहनाज भी आगे आईं, प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की जताई इच्छा
ujjain news
अनहोनी के बाद एक्शन! महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को नोटिस, लगाया ये आरोप
;