स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी मांग, लोट लगाते हुए पहुंचे

MP News-मध्यप्रदेश के रायसेन में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में अनोखे तरीके से ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी. ग्रामीणों ने अपने शरीर पर आवेदनों को बांधा और फिर लोट लगाते हुए अधिकारियों तक पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों से अपनी मांग को पूरा करने के गुहार लगाई. लोगों की मांग है कि गांव के सरकारी स्कूल को तोड़ा गया था उसके नए भवन का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके.

स्कूल निर्माण की कर रहे मांग

यह पूरा मामला रायसेन जिले के देवरी तहसील के कोड़ा जमुनिया गांव का है. यहां एनएच-45 के निर्माण के दौरान शासकीय माध्यमिक शाला और सर्वि शिक्षा अभियान का भवन तोड़ दिया गया था. लेकिन अभी तक भी नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है. नए भवन का निर्माण नहीं होने से स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार कम होती जा रही है.

सीईओ ने दिया आश्वासन

स्कूल निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे. ग्रामीणों ने पहले जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया से कलेक्ट्रेट गेट पर मुलाकात की. ग्रामीणों से मिलकर सीईओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि स्कूल और सर्व शिक्षा भवन की ड्राइंग पूरी होते ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

अधिकारियों को सामने लगाई लोट

ग्रामीण बाद में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रट पहुंचे. वहां रवि वर्मा नाम के ग्रामीण ने लोट लगाई. डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह और एसडीएम मनीष शर्मा ने उनकी समस्याओं को सुना. ग्रामीणों का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर सांसद और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दे चुके हैं. लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला.

