MP News: क्या मिल गई रायसेन की लापता निकिता ? पुलिस परिजनों संग पंजाब रवाना

MP Nikita Missing Case: मध्यप्रदेश के रायसेन के गैरतगंज से लापता निकिता के मामले ने अब एक नया मोड़ लिया है. इस केस में जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है. पुलिस की एक टीम को निकिता के परिजनों के साथ पंजाब भेजा गया है. यह टीम लापता निकिता का पता लगाने के लिए पंजाब में गहनता से जांच करेगी.

पुलिस की एक टीम परिजनों के साथ पंजाब रवाना

दरअसल, रहस्यमयी तरीके से लापता हुई निकिता के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है. पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है. ज़ी मीडिया पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद रायसेन पुलिस की एक विशेष टीम परिवार को लेकर पंजाब रवाना हो गई है. उम्मीद है कि निकिता जल्द ही मिल जाएगी और मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी.

18 अगस्त से लापता है निकिता

बता दें कि रायसेन जिले के गैरतगंज की रहने वाली निकिता 18 अगस्त को फीस जमा करने के लिए एक कंप्यूटर शॉप गई थी. लेकिन उसके बाद से वह घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में हर जगह तलाश की, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा. थक-हारकर परिवार ने अगले दिन यानी 19 अगस्त को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद से पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई है. लेकिन घटना को आठ दिन बीत चुके हैं और अब तक निकिता का कोई पता नहीं चल पाया है. परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. परिवार के सदस्य भोपाल, रायसेन और आसपास के जिलों तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहा. आखिरकार परिजन अब सीधे मध्यप्रदेश के डीजीपी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन इस केस को गंभीरता से ले और निकिता को ढूंढ निकाले जैसे अर्चना तिवारी मामले में तत्परता से कार्रवाई की गई थी. इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगालने शुरू कर दिए हैं. वहीं, परिजनों का कहना है कि कभी निकिता की अंतिम लोकेशन पंजाब बताई जाती है तो कभी हैदराबाद (तेलंगाना), जिससे उनकी चिंता और गहरी हो गई है.

