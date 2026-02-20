Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायसेन

MP में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद, राजस्व मंत्री बोले-मुआवजा देंगे, 32000 तक मिलेंगे

Unseasonal Rains in MP: मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, जिस पर एमपी सरकार के मंत्री ने मुआवजे की घोषणा की है.

 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:49 PM IST
एमपी के किसानों को मिलेगा मुआवजा
MP Govt Farmer Compensation: मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से गेहूं, चना और मसूर की फसलों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है. बीते दो दिनों में एमपी के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है, ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और मालवा-निमाड़ के जिलों में कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिला है, जबकि उज्जैन, भोपाल, धार, मंदसौर, शाजापुर, देवास, भिंड, मुरैना, दतिया समेत कई जिलों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हुई है. ऐसे में फसलें कई जिलों में आड़ी हो गई हैं. वहीं बेमौसम बारिश के बीच किसानों के लिए सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि मुश्किल वक्त में सरकार किसानों के साथ है और फसलों का मुआवजा दिया जाएगा. 

50 प्रतिशत नुकसान पर 32 हजार मिलेंगे

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान होने पर मोहन सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, सभी जिलों में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि पूरा सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को ही अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दे दिए थे, सर्वे करवाकर किसानों को राहत राशि दी जाएगी. हर जिले में तहसीलदार और पटवारियों को खेतों में जाने का निर्देश दिया गया है और ग्राउंड से सर्वे करने का आदेश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ होगा वहां सरकार 32 हजार प्रति हेक्टयेर की दर से मुआवजा देगी, जबकि 50 फीसदी से कम नुकसान पर 16 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. पिछली बार भी सरकार ने सोयाबीन नुकसान हुआ तो 2 हजार करोड रुपए दिए थे. जबकि इस बार भी सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देगी. 

कृषि मंत्री ने भी कही थी सर्वे की बात 

वहीं इससे पहले कल मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने भी बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि फसलों का सर्वे कराया जाए और तय समय सीमा से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. 

मध्य प्रदेश में बारिश 

मध्य प्रदेश में 2 दिन से तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि हो रही है. जहां 24 घंटे के दौरान रायसेन, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, सागर, छतरपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है. इन जिलों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जिससे गेहूं की फसलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. ऐसे में किसानों ने फसलों को लेकर मुआवजे की मांग की थी, जिस पर सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है. 

TAGS

unseasonal rains in mphailstorm in mprain in MP

