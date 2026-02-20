MP में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद, राजस्व मंत्री बोले-मुआवजा देंगे, 32000 तक मिलेंगे

MP Govt Farmer Compensation: मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से गेहूं, चना और मसूर की फसलों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है. बीते दो दिनों में एमपी के 25 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है, ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड और मालवा-निमाड़ के जिलों में कई जिलों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिला है, जबकि उज्जैन, भोपाल, धार, मंदसौर, शाजापुर, देवास, भिंड, मुरैना, दतिया समेत कई जिलों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि भी हुई है. ऐसे में फसलें कई जिलों में आड़ी हो गई हैं. वहीं बेमौसम बारिश के बीच किसानों के लिए सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया है, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि मुश्किल वक्त में सरकार किसानों के साथ है और फसलों का मुआवजा दिया जाएगा.

50 प्रतिशत नुकसान पर 32 हजार मिलेंगे

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान होने पर मोहन सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का कहना है कि फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे के निर्देश दिए गए हैं, सभी जिलों में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि पूरा सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को ही अधिकारियों को सर्वे के निर्देश दे दिए थे, सर्वे करवाकर किसानों को राहत राशि दी जाएगी. हर जिले में तहसीलदार और पटवारियों को खेतों में जाने का निर्देश दिया गया है और ग्राउंड से सर्वे करने का आदेश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ होगा वहां सरकार 32 हजार प्रति हेक्टयेर की दर से मुआवजा देगी, जबकि 50 फीसदी से कम नुकसान पर 16 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. पिछली बार भी सरकार ने सोयाबीन नुकसान हुआ तो 2 हजार करोड रुपए दिए थे. जबकि इस बार भी सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः बारिश-ओले से फसल हो गई बर्बाद? जानें कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा, क्या है प्रोसेस और नुकसान की भरपाई कैसे तय करती है सरकार​

कृषि मंत्री ने भी कही थी सर्वे की बात

वहीं इससे पहले कल मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने भी बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि फसलों का सर्वे कराया जाए और तय समय सीमा से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

ये भी पढे़ंः MP में तेजी से बदला मौसम, शुक्रवार सुबह से तेज बारिश ओलावृष्टि, यहां फसलें हुई खराब

मध्य प्रदेश में बारिश

मध्य प्रदेश में 2 दिन से तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान और ओलावृष्टि हो रही है. जहां 24 घंटे के दौरान रायसेन, भोपाल, विदिशा, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, मंदसौर, सागर, छतरपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है. इन जिलों में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जिससे गेहूं की फसलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. ऐसे में किसानों ने फसलों को लेकर मुआवजे की मांग की थी, जिस पर सरकार ने सर्वे का आदेश दिया है.

ये भी पढे़ंः गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश के ये पांच जिले हैं खास, क्या आपको पता है यह जानकारी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!