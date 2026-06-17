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Raisen News: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज इलाके में कल्याणपुर गांव में बॉलीवुड फिल्म शोले जैसा असल ज़िंदगी का हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. यहां छोटू आदिवासी नाम का एक युवक सुबह 5 बजे से गांव के एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ है और अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की ज़िद पर अड़ा है. पुलिस की एक टीम उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही है.
लड़की के इनकार पर टावर पर चढ़ा आशिक
जानकारी के मुताबिक छोटू खुरई की एक लड़की से एकतरफा प्यार करता है और किसी भी कीमत पर उससे शादी करने पर अड़ा हुआ है. हाल ही में जब लड़की ने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और साफ तौर पर शादी करने से मना कर दिया, तो दिल टूटने और गुस्से में आकर उस युवक ने यह बड़ा कदम उठाया. सुबह-सुबह युवक को टॉवर पर बहुत ऊंचाई पर देखकर गांव वाले हैरान रह गए और तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी.
पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद
मौके पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं. वह युवक अपनी बात पर अड़ा हुआ है और टावर के ऊपर से चिल्लाकर कह रहा है कि जब तक लड़की को वहां नहीं लाया जाता और उससे उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वह नीचे नहीं उतरेगा. पुलिस लगातार अनाउंसमेंट और अपील के जरिए उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह फिल्मी ड्रामा घंटों से जारी है.
'लड़की को बुलाकर शादी कराओ'
पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे टॉवर पर चढ़े युवक ने नीचे आने से साफ इनकार कर दिया और अपनी मांग पर अड़ा रहा. युवक वहां लड़की को बुलाकर शादी कराने की बात कर रहा है. इस घटना की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
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