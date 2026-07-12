/चोरी के शक में तालिबानी सजा, गिड़गिड़ाता रहा युवक पर आरोपियों ने एक न सुनी; खंभे से बांधकर दिए बिजली के झटके

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Raisen electric shock: रायसेन जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली गंभीर घटना सामने आई है. मोटर चोरी के शक में दो युवकों को कथित तौर पर बंधक बनाकर उनके साथ बेरहमी की गई, आरोपी है कि दोनों को प्रताड़ित करने के साथ-साथ बिजली के करंट के झटके भी दिए गए. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों युवक दर्ज से तड़पते नजर आ रहे हैं.
घटना रायसेन कोतवाली थाना क्षेत्र के पिपलई डेम के पास की है. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और इसे लेकर राजनीतिक और समाजिक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है. इसमें शामिल युवकों पर एक मोटर चुराने का आरोप था. इसके बाद इलाके के कुछ दबंगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और एक युवक को रस्सी से बांध दिया, फिर दूसरे युवक को भी उसके साथ ही बांध दिया गया. दबंग उन युवकों को गालियां देते और उनके साथ मारपीट करते हुए भी देखे गए.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस अमानवीय घटना के वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के एक नेता पर भी निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में प्रियांक ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मुबीन खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चोरी के आरोप में कुछ युवाओं को 'तालिबानी' सजा खासकर इलेक्ट्रिक शॉक दी जा रही थी. हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जरूरी निर्देश जारी कर रहे हैं. यह भारत है यहां न तो शरिया और न ही तालिबानी कानून चलेगा और उन्हें यह सबक सीखना ही होगा.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने युवाओं को 'तालिबानी शैली' की यह सजा दी. आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं और पुलिस वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.
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