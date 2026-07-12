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चोरी के शक में तालिबानी सजा, गिड़गिड़ाता रहा युवक पर आरोपियों ने एक न सुनी; खंभे से बांधकर दिए बिजली के झटके

Raisen electric shock: रायसेन में मोटर चोरी के शक में दो युवकों को खंभे से बांधकर बेरहमी से प्रताड़ित करने और बिजली के करंट देने का मामला सामने आया है. मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है.

Written ByPooja
Published: Jul 12, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:09 AM IST
चोरी के शक में तालिबानी सजा, गिड़गिड़ाता रहा युवक पर आरोपियों ने एक न सुनी; खंभे से बांधकर दिए बिजली के झटके

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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