/चोरी के शक में तालिबानी सजा, गिड़गिड़ाता रहा युवक पर आरोपियों ने एक न सुनी; खंभे से बांधकर दिए बिजली के झटके

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस अमानवीय घटना के वीडियो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के एक नेता पर भी निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में प्रियांक ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मुबीन खान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें चोरी के आरोप में कुछ युवाओं को 'तालिबानी' सजा खासकर इलेक्ट्रिक शॉक दी जा रही थी. हम इस मामले का संज्ञान ले रहे हैं और जरूरी निर्देश जारी कर रहे हैं. यह भारत है यहां न तो शरिया और न ही तालिबानी कानून चलेगा और उन्हें यह सबक सीखना ही होगा.