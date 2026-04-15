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जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा...पति की मौत के 24 घंटे बाद पत्नी का भी निधन, अंतिम दौर में भी नहीं छोड़ा एक दूजे का साथ!

mp news: राजगढ़ में पति-पत्नी के निधन की खबर ने हर किसी को मायूस कर दिया है. पति की मौत के 24 घंटे बाद ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया और चंद पलों के अंदर दुनिया को अलविदा कह दिया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 15, 2026, 05:25 PM IST
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rajgarh news: मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आखें नम कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति-पत्नी का निधन लगभग 24 घंटे के दरमियान में ही हो गया. जिस किसी ने भी इस दुखद खबर को सुना स्तब्ध रह गया. पति के मौत का गम नहीं सह पाई मुन्नी कंवर ने भी 24 घंटे के अंदर दुनिया को अलविदा कह दिया. माता-पिता की मौत की खबर सुनकर उनके बच्चे मायूस हैं. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस घटना ने जन्म-जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा जैसे वादों को हकीकत में बदल दिया है. 

अक साथ स्वर्ग सीधारे पति-पत्नी
मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र का है जहां 67 वर्ष के राजेंद्र सिंह राठौड़ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. राजेंद्र  कई सालों से गिंदौर हाट के हाई स्कूल  में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे. वे कुछ दिनों से हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे थे लेकिन सोमवार को दूसरी बार दिल का दौड़ा पड़ने से उन्होंने जिंदगी से अलविदा कह दिया. जैसे ही परिजन राजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार कर घर लौटे उन्हें मुन्नी कंवर के निधन की खबर मिली. खबर सुनते ही पूरे घर में शोक पसर गया. 

पति के मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई
परिजनों का कहना है कि मुन्नी कंवर और उनके पति के बीच बहुत प्रेम था. राजेंद्र की छवि भी पूरे इलाके में सम्मानजनक थी. उनके जाने की खबर सुनकर हर कोई हैरान था.  राजेंद्र की पत्नी मुन्नी कंवर पति के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें पास के निजी अस्पताल  में भर्ती कराया गया था. 

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बीपी और शुगर से थी ग्रसित
परिजनों ने बताया कि मुन्नी कंवर को बीपी और शुगर की बीमारी थी. पति के मौत के बाद उनका बीपी और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. जैसी ही परिजन राजेंद्र का अंतिम संस्कार कर घर लौटे थे उन्हें 24 घंटे में ही मुन्नी कंवर के निधन की खबर ने पूरी तरह से तोड़ दिया था. मंगलवार देर शाम मुन्नी कंवर का भी अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में पूरे इलाके के लोग शामिल हुए थे जिन्होंने नम आंखों से पति-पत्नी को विदा किया.

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