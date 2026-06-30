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100 दिन में 3.62 लाख जल स्रोतों का कायाकल्प, CM बोले- जल संरक्षण में MP बना देश में नंबर-1!

30 जून को राजगढ़ में आयोजित 'जल गंगा संवर्धन अभियान-2026' के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कपिल मुनि की तपोस्थली राजगढ़ जिला जल संचय के कार्यों में अग्रणी बना है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 30, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:33 PM IST
100 दिन में 3.62 लाख जल स्रोतों का कायाकल्प, CM बोले- जल संरक्षण में MP बना देश में नंबर-1!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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