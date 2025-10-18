Rajgarh News-हिस्ट्रीशीटर चाचा ने बहू पर फेंका एसिड, जमीन पर पटककर घसीटा, मेढ़ को लेकर हुआ था विवाद

MP Crime News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में खेत की मेढ़ को लेकर हुए विवाद में महिला पर एसिड अटैक किया गया. इस मामले में आरोप है कि महिला के चाचा और चचेरे भाइयों ने उस पर हमला कर दिया. उसे जमीन पर पटककर घसीटा और जान से मारने की धमकी दी गई. गंभीर रूप से झुलसी महिला को शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना को लेकर महिला के भाई ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और सख्त कार्रवाई की मांग की.

6 लोगों पर मामला दर्ज

यह घटना 15 अक्टूबर को पचोर थाना क्षेत्र के सराली गांव की है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के चाचा मनीराम लोधी समेत उसके परिवार के 6 लोगों पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. इन आरोपियों में सुरेश, अशोक, कोमलबाई, कुंतीबाई और हंसमुखबाई भी शामिल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

कपड़े उतारो, वीडियो बनाओ

पीड़िता सपना लोधी ने बताया कि वह सराली गांव में अपने खेत पर पानी दे रही थी. तभी उसका चाचा मनीराम अपने बेटों के साथ पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा. उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया और घसीटने लगे. उसने कहा कि इसके पकड़े उतारो, वीडियो बनाओ. इसके बाद डिब्बी से एसिड जैसा कुछ निकालकर मुझ पर फेंक दिया. फिर पति और बच्चे को भी मारने दौड़े. मैंने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन छीन लिया. राहगीरों को भी धमकाया और कहा कि मेरे बेटे को कुएं में फेंक देंगे.

पुलिस पर भाई ने लगाया आरोप

पीड़िता के भाई चंद्रशेखर ने पुलिस पर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुलिस ने उन्होंने केवल मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है, जबकि यह हत्या के प्रयास का मामला बनता है. पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि महिला के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. जांच जारी है. आरोपी महिला के चाचा और चचेरे भाई हैं.

