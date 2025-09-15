Rajgarh: मरीज की मौत के बाद अस्पताल में तोड़फोड़, परिजनों ने फाड़े महिला डॉक्टर के कपड़े!

राजगढ़ । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां माचलपुर में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. मरीज के परिजनों ने इस दौरान अस्पताल में न सिर्फ तोड़-फोड़ की, बल्कि महिला डॉक्टर के कपड़े भी फाड़ दिए. इस घटना की वजह से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, इस मामले में डॉक्टरों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.

यह घटना शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में डॉक्टर पायल पाटीदार अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई दिख रही हैं.

जानिए पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे एक मरीज को गंभीर हालत में इलाज के लिए उसके परिजन माचलपुर अस्पताल की ओपीडी में लेकर पहुंचे थे. इस दौरान वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पायल पाटीदार ने मरीज की हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए झालावाड़ रेफर कर दिया था. लेकिन ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक की मौत हो गई. इसके बाद, परिजन युवक का शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे और हंगामा करना शुरू कर दिया.

महिला डॉक्टर के फाड़े कपड़े

मरीज के परिजनों ने न सिर्फ हंगामा और अस्पताल में तोड़-फोड़ की, बल्कि डॉक्टर पायल पाटीदार के साथ गाली-गलौज की और उनके साथ मारपीट भी की. इस दौरान कुछ महिलाओं ने धक्का मुक्की की और लेडी डॉक्टर पायल पाटीदार के कपड़े फाड़ दिए. इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना को देखते हुए अस्पताल बंद कर दिया गया. जिसके कारण दूर-दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ा. डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे काम नहीं करेंगे. डॉक्टरों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

रिपोर्ट- अनिल नागर, जी मीडिया, राजगढ़

