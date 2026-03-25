MP में हुई अजीब घटना! अंतिम संस्कार के दौरान अर्थी छोड़ जान बचाकर भागे लोग, जानिए वजह

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ क्षेत्र के कुरावर इलाके में स्थित गिलाखेड़ी गांव में उस समय एक भयानक स्थिति पैदा हो गई, जब 55 वर्षीय एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार चल रहा था. परंपरा के अनुसार अंतिम यात्रा के आगे एक बैंड बज रहा था और सूखे गोबर के उपलों से धुआं किया जा रहा था. बैंड के शोर और धुएं के कारण श्मशान घाट के पास स्थित एक पीपल के पेड़ पर लगा मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया. इससे छत्ता टूटकर नीचे गिर गया और मधुमक्खियां आक्रामक हो गईं.

अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला

पलक झपकते ही मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने श्मशान घाट पर जमा लोगों पर हमला बोल दिया. मौके पर मौजूद सौ से भी ज्यादा लोग जान बचाने की हताश कोशिश में, तौलिए और कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए इधर-उधर बेतहाशा भागने लगे. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोगों को अर्थी को भी वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा. इस अफरा-तफरी के बीच केवल वे चार लोग ही अपनी जगह पर डटे रहे जिन्होंने अर्थी को कंधा दे रखा था और मधुमक्खियों ने सबसे जोरदार हमला उन्हीं पर किया.

लगभग दो घंटे तक जारी रहा आतंक

इस दुखद घटना में शिवराज राजपूत, रघुवीर सिंह और जसवंत सिंह सहित आधे दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज कुरावर और पिलूखेड़ी के अस्पतालों में चल रहा है. मधुमक्खियों का यह आतंक लगभग दो घंटे तक जारी रहा, जिसके कारण श्मशान घाट परिसर को पूरी तरह से खाली करना पड़ा. स्थिति शांत होने के बाद ग्रामीण वापस लौटे और उन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया फिर से शुरू कीं.

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गांव में दहशत का महौल

बताया जा रहा है कि यह घटना 55 वर्षीय भंवर कुंवर के अंतिम संस्कार के दौरान हुई. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद मधुमक्खियों के छत्तों को हटाया जाए.

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