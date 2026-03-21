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फिर पुलिस पर सवाल! पैसों के बंटवारे को लेकर बीच सड़क पर भिड़े SI-ASI, जानिए क्या था पूरा विवाद?

Rajgarh Police Dispute: राजगढ़ के भोजपुर थाने में एसआई और एएसआई के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आपस में भिड़ गए और मारपीट तक पहुंच गए. थाना प्रभारी ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:17 PM IST
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Rajgarh Police Dispute
Rajgarh Police Dispute

MP Police News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खुद पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए. शनिवार शाम करीब 5 बजे थाने के अंदर ही एसआई और एएसआई के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच धक्का-मुक्की होने लगी. मामला यहीं नहीं रुका, दोनों थाने से बाहर निकलकर मैदान में पहुंच गए और वहां गुत्थम-गुत्था हो गए. यह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

बताया जा रहा है कि यह विवाद बीट के बंटवारे और पैसों के हिस्से को लेकर हुआ था. दोनों अधिकारी डे-ड्यूटी ऑफिसर की टेबल के पास बैठे थे, तभी आपस में बहस शुरू हो गई. धीरे-धीरे माहौल गरमाता गया और दोनों ने एक-दूसरे को गालियां देना शुरू कर दिया. इसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों थाने के बाहर मैदान में जाकर भिड़ गए. पूरी घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है.

अफरा-तफरी का रहा माहौल
थाने में अचानक हुए इस हंगामे की आवाज सुनकर थाना प्रभारी तुरंत बाहर आईं. टीआई संगीता शर्मा ने मौके पर पहुंचकर अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से दोनों को अलग कराया. उन्होंने तुरंत दोनों को समझाइश दी और मामला शांत कराया. हालांकि, इस दौरान थाना परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और लोग इकट्ठा होकर यह सब देखते रहे.

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आपसी तनाव के चलते विवाद
घटना के बाद टीआई संगीता शर्मा ने कहा कि यह सिर्फ छोटी सी कहासुनी थी, जिसे समय रहते शांत कर दिया गया. उन्होंने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी तनाव में थे क्योंकि उनके परिवार यहां नहीं रहते. ऐसे में आपसी तनाव के कारण विवाद हो गया. फिलहाल दोनों को समझाकर मामला शांत कर दिया गया है, लेकिन थाने के अंदर हुई इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

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