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7 दिन से भूख हड़ताल पर किसान, मंच पर पहुंचे लक्ष्मण सिंह बोले- लापता विधायक-सांसद-मंत्री के पोस्टर लगाओ, फिर भी न आएं तो उनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं

राजगढ़ में सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी है. पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने अनशन स्थल पहुंचकर किसानों का समर्थन किया और भाजपा के साथ कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल उठाए.

Reported ByKartar Singh Rajput
Published: Sep 21, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:56 AM IST
7 दिन से भूख हड़ताल पर किसान, मंच पर पहुंचे लक्ष्मण सिंह बोले- लापता विधायक-सांसद-मंत्री के पोस्टर लगाओ, फिर भी न आएं तो उनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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