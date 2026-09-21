/7 दिन से भूख हड़ताल पर किसान, मंच पर पहुंचे लक्ष्मण सिंह बोले- लापता विधायक-सांसद-मंत्री के पोस्टर लगाओ, फिर भी न आएं तो उनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं

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राजगढ़ में सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन रविवार को उस समय राजनीतिक रूप से गरमा गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे और किसानों के समर्थन में भाजपा ही नहीं, कांग्रेस नेताओं को भी जमकर खरी-खोटी सुनाई. मुआवजा विसंगतियों और नौ सूत्रीय मांगों को लेकर गुना और राजगढ़ जिले के नौ प्रभावित किसान लगातार 7 दिनों से भूख हड़ताल पर डटे हैं और सिर्फ पानी पीकर अनशन कर रहे हैं.
किसानों के बीच पहुंचे लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आंदोलन होगा, लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण संघर्ष का असर ज्यादा होता है. इसके बाद उन्होंने दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की गैरमौजूदगी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अब आंदोलन स्थल के आसपास “लापता विधायक, लापता सांसद, लापता मंत्री और लापता कांग्रेस-भाजपा नेता” के पोस्टर लगा दो, ताकि शायद नेताओं को शर्म आए और वे आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे. कुछ तो शर्म आएगी, हो सकता है कि कुछ शर्म के मारे आ जाएंगे. अगर फिर भी ना आए तो उनसे बेशर्म कोई नहीं.
लक्ष्मण सिंह ने साधा निशाना
लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, नेता किस मुंह से जनता के बीच नोट मांगने जाएंगे. उन्होंने मंच से मौजूद लोगों से अपील की कि लापता नेताओं के पोस्टर शहर में लगाना कल से ही शुरू कर दें. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय यही नेता वोट मांगने के लिए दौड़-दौड़कर जनता के बीच पहुंचते हैं, लेकिन अब जब लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वे कहां हैं.
लक्ष्मण सिंह ने किसानों का किया समर्थन
सुथालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है. पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने विरोध स्थल का दौरा किया और किसानों की मांगों का समर्थन किया. उन्होंने बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा न देने और अलग-अलग गांवों में मुआवजे के लिए एक जैसे नियम न अपनाने को लेकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए.
किसानों की मांग
किसानों का कहना है कि, प्रभावित जमीन की कीमत से चार गुना मुआवजे और बकाया राशि के तुरंत भुगतान हो. उन्होंने डूब क्षेत्र में आने वाले घरों, कुओं, ट्यूबवेल और अन्य संपत्तियों का नए सिरे से और पारदर्शी सर्वे कराने की मांग की. उन्होंने नियमों के अनुसार परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए पुनर्वास लाभ और विस्थापित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास व्यवस्था की भी मांग की.
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