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राजगढ़ में भीषण हादसा, 1 भैंस को बचाने के चक्कर में 14 लोग हुए घायल; अस्पताल रेफर

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. इस दुर्घटना में कुल 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:59 PM IST
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Rajgarh News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है. इस दुर्घटना में कुल 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज जारी है. हादसे की वजह 1 भैंस बताई जा रही है जिसे बचाने के प्रयास में 14 लोग घायल हो गए. सड़क दुर्घटना कार और ऑटो के बीच हुए भयंकर टक्कर की वजह से हुई है जिसमें दर्जन भर लोग घायल हुए हैं.

कार और ऑटो के बीच भिड़ंत
घटना राजगढ़ जिला मुख्यालय के करेड़ी मार्ग पर घटित हुई है जहां कार और ऑटो के बीच जोरदार तक्कर की वजह से 14 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बीच सड़क पर अचानक आई एक भैंस को बचाने के प्रयास में ये दर्दनाक हादसा हुआ है. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है. हादसे के बाद से सामने आई तस्वीर रूंह कपा देने वाली हैं. 

ऑटो चालक ने खोया कंट्रोल
मिली जानकारी के अनुसार, ऑटो चालक तेज रफ्तार में था, तभी अचानक सड़क के बीचों-बीच एक भैंस आ गई. भैंस को बचाने के प्रयास में ऑटो चालक ने ऑटो से अपना कंट्रोल खोया और अनियंत्रित होकर सामने से आ रही हाई स्पीड कार से जा भिड़ा.  कार और ऑटो के बीच भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं. 

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दिल दहला देने वाली हादसे की तस्वीर
हादसे के बाद से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई चारों ओर चीख पुकार मच गई. हादसे के बाद से जो तस्वीरें सामने आईं हैं वो दिल दहला देने वाली है. राजगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद से ग्रामीणों की मदद से राहत कार्य शुरु किया गया. पुलिस के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

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