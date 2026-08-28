राजगढ़ में बड़ा हादसा, घुमावदार ओवरब्रिज पर तिरछी होकर रगड़ाती गई स्लीपर बस; 4 की मौत, 15 घायल

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा-इंदौर बाईपास पर बड़ा बस हादसा हुआ है. देहात थाना क्षेत्र में घुमावदार ओवरब्रिज पर एक स्लीपर बस तिरछी होकर रगड़ाती चली गई. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई है और करीब 15 लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान गहरी नींद में सो रहे कई यात्री बस से नीचे गिर गए. घायलों को ब्यावरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है और अभी राहत और बचाव कार्य जारी है.
रक्षाबंधन पर दुखद हादसा
रक्षाबंधन के मौके पर हुए इस बस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस बीच घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिसकर्मी घायलों की मदद करते दिखे, जबकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत मेडिकल देखभाल शुरू कर दी.
घुमावदार ओवरब्रिज पर तिरछी होकर रगड़ाती गई स्लीपर बस
बताया जा रहा है कि स्लीपर बस ब्यावरा-इंदौर बायपास से जा रही थी. इसी दौरान भोपाल बाईपास पर बने घुमावदार ट्राएंगल ओवरब्रिज से गुजरते समय बस का संतुलन बिगड़ गया. वह एक तरफ झुक गई और ब्रिज से रगड़ खाती हुई आगे बढ़ी. हादसे के समय कई यात्री गहरी नींद में थे और कुछ यात्री ब्रिज से नीचे गिर गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चार यात्रियों की मौत हो गई, जबकि लगभग 15 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए ब्यावरा सिविल अस्पताल ले जाया गया. SP और SDM समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी घायलों की हालत और उनके इलाज के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे.
जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है. प्रारंभिक तौर पर घुमावदार ओवरब्रिज को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट