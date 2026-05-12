राजगढ़ में पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह झुलसे, टैंकर भी आया चपेट में

Pachore Petrol Pump Fire: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर शहर में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित "चुन्नीलाल मुन्नालाल भारत पेट्रोलियम" पेट्रोल पंप पर अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि परिसर में खड़ा ईंधन से भरा एक टैंकर भी उसकी चपेट में आ गया, जिससे पूरा इलाका आग के दरिया में तब्दील हो गया. इस घटना में आठ लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत शाजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया. पीड़ितों में से एक की हालत गंभीर है, जिसे इंदौर रेफर कर दिया गया है.

पेट्रोल पंप पर लगी भीषण आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हादसा रात करीब 8:30 बजे हुआ. पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने बताया कि पीछे से आ रहे एक वाहन से अचानक चिंगारियां निकलीं, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आग फैल गई. उस समय पंप पर 8 से 10 कर्मचारी मौजूद थे. इसी बीच अपने वाहन में ईंधन भरवाने आए समंदर सिंह भीलाला ने बताया कि वह पेट्रोल भरवा ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे आग लग गई.

वाहन में हुआ जोरदार धमाका

रिपोर्ट्स के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि पास में खड़ा ईंधन से भरा एक टैंकर भी उसकी चपेट में आ गया. जिला अस्पताल में इलाज करवा रहे पेट्रोल पंप के कर्मचारी जगदीश धनगर ने बताया कि पीछे से आ रहे एक वाहन से चिंगारियां निकलीं, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ. उस समय पंप पर आठ से दस कर्मचारी ड्यूटी पर थे. आग लगने से तुरंत ही अफरा-तफरी मच गई.

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इधर-उधर भागने लगे लोग

पेट्रोल खरीदने आए समंदरसिंह भीलाला ने बताया कि वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने आए थे, तभी अचानक उनके पीछे आग लग गई.यह घटना रात करीब 8:30 बजे हुई. अचानक भड़की यह आग कुछ ही पलों में एक विशाल अग्निकांड में बदल गई. स्थिति तब और भी भयावह हो गई, जब पेट्रोल पंप पर खड़ा ईंधन से भरा एक टैंकर भी आग की लपटों की चपेट में आ गया. धमाके के डर से आस-पास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई, और लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे.

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