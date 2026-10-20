/MP का वो गांव, जहां रावण दहन नहीं, बल्कि होती है पूजा; मन्नत पूरी होने पर लगता है भंडारा, जानें राजगढ़ की अनोखी परंपरा

गांव के ही कृष्णपाल सिंह ने कहा कि यहां मान्यता है कि दुनिया में कहीं से भी जो लोग यहां आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है. यह परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी, जो आज भी जारी है. वहीं, आरसी यादव ने बताया कि वे अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं. वे रामलीला का मंचन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. यहां वे रावण और कुंभकर्ण की पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)