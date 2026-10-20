/MP का वो गांव, जहां रावण दहन नहीं, बल्कि होती है पूजा; मन्नत पूरी होने पर लगता है भंडारा, जानें राजगढ़ की अनोखी परंपरा

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देशभर में जहां विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की जीत के रूप में रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का 'भाटखेड़ी' गांव इस परंपरा से बिल्कुल अलग है. राजगढ़ के इस गांव में दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण के पुतले फुंकते नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमाओं का विधि-विधान से श्रृंगार कर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. स्थानीय लोग इस गांव को 'रावण वाली भाटखेड़ी' के नाम से भी पहचानते हैं.
गांव के बड़े-बुजुर्गों के मुताबिक, यह परंपरा दशकों पुरानी है, जहां रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि गांव के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है. ग्रामीणों की मान्यता है कि दशहरे पर रावण और कुंभकर्ण से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है और इच्छा पूरी होने पर ग्रामीण गांव में भव्य भंडारे का आयोजन भी करते हैं. इस दिन रामलीला के पात्र भाले से मूर्तियों को स्पर्श कराकर गांव की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं, जो भाटखेड़ी की इस अनूठी आस्था को सबसे अलग बनाती है.
विधि-विधान से की जाती है रावण की पूजा
दशहरे से पहले यहां स्थापित रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियों को नए रंगों से रंगा जाता है. दशहरे के दिन त्योहार मनाया जाता है और उनकी विधि-विधान से पूजा की जाती है. इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार उन्हें भाले से स्पर्श करते हैं और गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं.
कैसे शुरू हुई रावण के पूजा की परंपरा?
इस अनोखी परंपरा को लेकर गांव के निवासी जगदीश चंद्र यादव ने बताया, 'यह परंपरा बहुत पुरानी है. बहुत पहले से, जब हम छोटे बच्चे थे, तब से हमारे पूर्वज यहां आते थे. यहां रामलीला का मंचन होता है और नवरात्र के सभी नौ दिनों तक गांव में रामलीला होती है. दशहरे पर भव्य जुलूस निकाला जाता है, यहां लाकर रामलीला का मंचन किया जाता है और उसके बाद यहां रावण की पूजा की जाती है. यहां रावण को जलाया नहीं जाता.'
उन्होंने बताया कि मान्यता के अनुसार, उनका गांव पहले हनुमान जी के मंदिर के पास बसा था. उनके पूर्वजों को एकांत पसंद था, इसलिए वे सड़क के इस तरफ आकर बस गए. हनुमान जी के पास ही उनके पूर्वजों ने बहुत पहले मिट्टी से रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियां बनाई थीं. जब भी गांव पर कोई संकट आता या किसी परिवार को संतान न होने जैसी समस्या होती, तो लोग यहां मन्नत मांगते और उनकी इच्छा पूरी हो जाती थी.
गांव के ही कृष्णपाल सिंह ने कहा कि यहां मान्यता है कि दुनिया में कहीं से भी जो लोग यहां आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है. यह परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी, जो आज भी जारी है. वहीं, आरसी यादव ने बताया कि वे अपने पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं. वे रामलीला का मंचन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं. यहां वे रावण और कुंभकर्ण की पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)