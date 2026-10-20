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MP का वो गांव, जहां रावण दहन नहीं, बल्कि होती है पूजा; मन्नत पूरी होने पर लगता है भंडारा, जानें राजगढ़ की अनोखी परंपरा

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक ऐसा गांव है, जहां दशहरे की परंपरा बाकी पूरे देश से बिल्कुल अलग है. पूरे देश में दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं राजगढ़ के भाटखेड़ी गांव में ग्रामीण रावण और कुंभकर्ण की पूजा करते हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 20, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 12:56 PM IST
MP का वो गांव, जहां रावण दहन नहीं, बल्कि होती है पूजा; मन्नत पूरी होने पर लगता है भंडारा, जानें राजगढ़ की अनोखी परंपरा

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