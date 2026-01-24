कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे मिला नवजात, पास में बैठे थे कुत्ते, ग्रामीणों ने बचाई जान

Newborn Abandoned in Rajgarh-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक तरफ तो मानवता को शर्मसार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की सतर्कता ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत भी जिंदा है. जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के बरुखेड़ी गांव में शनिवार की सुबह एक नवजात शिशु कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ मिला.

ठंड में ठिठुर रहा था नवजात

घटना शनिवार सुबह की है, जब बरुखेड़ी गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में बने खाली कमरे के पास जमीन पर एक नवजात शिशु के रोने के आवाज गूंजी. सुबह की सैर या अपने काम पर निकले एक ग्रामीण ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी, तो वह हैरान रह गया. जब उसने पास जाकर देखा, तो उसके पैरों तल जमीन खिसक गई. एक नवजात शॉल और पीले गमछे में लिपटा हुआ कड़ाके की ठंड में कांप रहा था. मासूम से कुछ दूरी पर दो कुत्ते बैठे हुए थे. गनीमत रही कि कुत्तों ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया.

गांव में मचा हड़कंप

ग्रामीण ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो हई. इस बीच, गांव के एक महिला ने आगे बढ़कर ममता का परिचय दिया. महिला ने बच्चे को गोद में लिया और उसे गर्माहट देने की कोशिश की. ग्रामीण राजेश चारण ने बताया कि अगर समय रहते बच्चे के रोने की आवज नहीं सुनाई देती, तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी. किसी अज्ञात व्यक्ति ने अंधेरे का फायदा उठाकर मासूम को मरने के लिए वहां छोड़ दिया था.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को खिलचीपुर अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की बेहतर देखरेख के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. डॉक्टर विशाल सिसोदिया ने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसका जन्म हाल ही में हुआ होगा. डॉक्टरों की टीम मासूम की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और नवजात को छोड़ने वाले की तलाश की जा रही है.

