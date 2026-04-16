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9 साल के लड़के ने 8 साल की दुल्हन से की शादी, बैंड-बाजे के साथ हुआ बाल विवाह, अब दर्ज हुआ केस

Rajgarh News: राजगढ़ जिले में बाल विवाह का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 9 साल के एक लड़के और 8 साल की एक लड़की का पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह करा दिया गया. परिवार वालों ने शुरू में प्रशासनिक टीम को गुमराह किया, लेकिन बाद में इस घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद सच्चाई सामने आ गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 16, 2026, 12:18 PM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Rajgarh News:  मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में बाल विवाह की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं. यहां नाबालिगों के भविष्य को बेरहमी से खतरे में डालते हुए, उनके परिवारों ने एक 8 साल की बच्ची और एक 9 साल के लड़के की शादी तय की और उसे संपन्न कराया.  इस विवाह में हल्दी, मेहंदी और बारात जैसी सभी रस्में निभाई गईं, यहां तक कि दूल्हा घोड़ी पर भी चढ़ा. प्रशासन को इस घटना के बारे में तब पता चला, जब इस समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

खिलचीपुर के SDOP ने बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिगों की शादी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की एक टीम पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची. जांच के दौरान शादी की पुष्टि होने पर इस समारोह में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई.

परिजनों ने दिखाई चालाकी
इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू परिवार वालों की चालाकी थी. दरअसल प्रशासन को होने वाली शादी के बारे में एक दिन पहले ही भनक लग गई थी. जब टीम जांच करने के लिए गांव पहुंची, तो परिवार वालों ने दूल्हे के तौर पर एक दूसरे बालिग युवक को पेश कर दिया. जैसे ही टीम वहां से निकली परिवार वालों ने चुपके से नाबालिगों की शादी करवा दी. हालांकि, शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सच्चाई अब और छिप नहीं सकी, और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी.

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सिर्फ माता-पिता ही नहीं, सब नपे
भोजपुर के थाना प्रभारी और धर्मराज नगर के SDOP के अनुसार इस मामले में 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' के तहत एक केस दर्ज किया गया है. इस कार्रवाई का दायरा केवल माता-पिता तक ही सीमित नहीं है. बल्कि इस आयोजन में सहयोग करने वाले पुजारी, टेंट संचालक और घोड़ों की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया है. यह घटना स्थानीय प्रशासन जिसमें सरपंच, सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं की सतर्कता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. यह सवाल उठता है कि इतनी व्यापक तैयारियों के बावजूद वे इस पूरी प्रक्रिया से अनजान कैसे बने रहे.

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