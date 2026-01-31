पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, राजगढ़ में महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Woman Threatened in Rajgarh-मध्यप्रदेश के राजगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पड़ोसी पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि आरोपी उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था. पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.

आरोपी लगातार कर रहा था प्रताड़ित

राजगढ़ शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली हिंदू महिला के लिए पिछले 15 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. महिला की शिकायत के अनुसार, उसके पड़ोस में रहने वाला युवक राजा उर्फ राजू मेवाती उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी न केवल रास्ते में आते-जाते उस पर भद्दे कमेंट्स करता था, बल्कि उस पर धर्म बदलने के लिए भी दबाव बना रहा था.

इस्लाम कबूलने का बनाया दबाव

पीड़िता ने बताया कि आरोपी की हरकतें यहीं नहीं रुकीं, वह कई बार महिला के घर के बाहर बैठकर दरवाजा खटखटाता था और विरोध करने पर घर पर पत्थर भी फेंकता था. हद तो तब हो गई जब दो दिन पहले महिला किसी धार्मिक स्थल जा रही थी, तब आरोपी ने उसका पीछा किया और सरेराह धमकी दी कि अगर उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

शुरुआत में विवाद और तनाव के डर से परिवार चुप रहा, लेकिन आरोपी की बढ़ती हरकतों के बाद शुक्रवार रात महिला अपने परिजनों और समाज के लोगों के साथ कोतवाली थाने पहुंची. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी राजा मेवाती के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया. कोतवाली टीआई अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

