Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3092872
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhराजगढ़

पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, राजगढ़ में महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Rajgarh News-राजगढ़ में महिला पर उसके पड़ोसी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और रास्ते में आते-जाते भद्दे कमेंट्स किए. पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पड़ोस की दहलीज पर 'धर्म' की दीवार, राजगढ़ में महिला को जबरन धर्म बदलने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

Woman Threatened in Rajgarh-मध्यप्रदेश के राजगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पड़ोसी पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि आरोपी उसे पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था. पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से गुहार लगाई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. 

आरोपी लगातार कर रहा था प्रताड़ित
राजगढ़ शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली हिंदू महिला के लिए पिछले 15 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे. महिला की शिकायत के अनुसार, उसके पड़ोस में रहने वाला युवक राजा उर्फ राजू मेवाती उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था. आरोपी न केवल रास्ते में आते-जाते उस पर भद्दे कमेंट्स करता था, बल्कि उस पर धर्म बदलने के लिए भी दबाव बना रहा था. 

इस्लाम कबूलने का बनाया दबाव
पीड़िता ने बताया कि आरोपी की हरकतें यहीं नहीं रुकीं, वह कई बार महिला के घर के बाहर बैठकर दरवाजा खटखटाता था और विरोध करने पर घर पर पत्थर भी फेंकता था. हद तो तब हो गई जब दो दिन पहले महिला किसी धार्मिक स्थल जा रही थी, तब आरोपी ने उसका पीछा किया और सरेराह धमकी दी कि अगर उसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
शुरुआत में विवाद और तनाव के डर से परिवार चुप रहा, लेकिन आरोपी की बढ़ती हरकतों के बाद शुक्रवार रात महिला अपने परिजनों और समाज के लोगों के साथ कोतवाली थाने पहुंची. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी राजा मेवाती के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया. कोतवाली टीआई अखिलेश वर्मा ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है. मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-मौसी और दोस्त छोड़कर भागे, दरिंदों ने बनाया नाबालिग को शिकार, भटकती रही पीड़िता

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsrajgarh news

Trending news

mp news
मौसी और दोस्त छोड़कर भागे, दरिंदों ने बनाया नाबालिग को शिकार, भटकती रही पीड़िता
chhattisgarh news
प्रेमिका की हत्या कर लाश खेत में फेंकी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार
bhopal crime news
लूडो का खेल पड़ा भारी, भोपाल में हार के पैसे नहीं दिए तो कार में उठा ले गए बदमाश...
murena crime news
अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद CCTV ने खोला राज, स्कॉर्पियो...कार ने बुजुर्ग को रौंदा
kondagaon news
बदलता कोंडागांव...जहां कभी था नक्सलियों का डर, अब वहां रोजगार, काम कर रहीं युवतियां
betul news
चलती ट्राई साइकिल अचानक बन गई आग का गोला! बैटरी फटने से हुआ खौफनाक हादसा...
ujjain news
कुंवारें लड़के लुटेरी दुल्हन से सावधान! शादी का सपना दिखाकर कर देती है कंगाल, फिर...
indore news
इंदौर में 31 मौतों के बाद खौफ: 85 वार्डों में बनेंगी वाटर टेस्टिंग लैब, होगी जांच
ujjain news
महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की खास तैयारियां, निखरने लगा बाबा का दरबार
indore news
इंदौर से दिल्ली का सफर हुआ लग्जरी, 55% ट्रेनें LHB रैंक वाली...जानें इसके फायदे