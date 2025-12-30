करंट से बंदर की मौत के बाद निकाली गई भव्य शवयात्रा, हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार

MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. ब्यावरा शहर में मंगलवार को एक गुरुद्वारे के सामने 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक बंदर की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरा हादसा उस समय हुआ, जब बंदर बिजली के खंभे पर चढ़ रहा था. इसी दौरान बंदर अचानक हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और तेज करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई.

नहीं मदद कर पाए लोग

घटना होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने बंदर को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बिजली का करंट और खंभे की ऊंचाई के चलते कोई मदद नहीं कर सका. इसी दौरान बंदर का साथी नीचे उतर आया. इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद लोगों की आंखे नम हो गईं. कुछ ही देर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया.

बंदर की निकाली शवयात्रा

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने बंदर को भगवान हनुमान जी का स्वरूप मानते हुए पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया. लोगों का कहना था कि सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है. इसके बाद बंदर के शव को फूल-मालाओं से सजाया गया और भव्य शवयात्रा निकाली गई. यह शवयात्रा राजगढ़ रोड स्थित गुरुद्वारे से शुरु हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए ब्यावरा के मुक्तिधाम तक पहुंची. यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है और जय बजरंगबली के जयघोष गूंजते रहे.

लोगों ने दी श्रद्धांजलि

वहीं रास्ते में कई लोग हाथ जोड़कर श्रद्धा के साथ शवयात्रा में शामिल होते गए. मुक्तिधाम पहुंचने पर वैदिक और हिंदी रीति-रिवाज के अनुसार बंदर का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान मौजूद लोगों ने सामूहिक रूप से रामधुन का जाप किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. लोगों ने भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अपने परम भक्त हनुमान जी के रूप में इस जीव को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.

