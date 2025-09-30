Advertisement
न लव जिहाद और न गैंगरेप-हत्या, शादीशुदा युवती की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, अब तीन लोगों पर हुआ केस दर्ज

Rajgarh News-राजगढ़ में युवती की मौत का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने युवती को मौत को आत्महत्या करार दिया है. परिजनों ने इसे लव जिहाद और गैंगरेप के बाद हत्या बताया था, इससे इलाके में तनाव फैल गया था. साथ ही हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराने के बाद थाने का घेराव किया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:14 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ में नदी में मिले युवक के शव का मामला आत्महत्या निकला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या करार दिया है. इस मामले की जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद भी सामने आया है. वहीं परिजनों ने इसे लव जिहाद और गैंगरेप के बाद हत्या बताया था. इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था. वहीं हिंदू संगठनों ने बाजार बंद कराने के बाद थाने का घेराव किया था. साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की भी मांग की गई थी. 

प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने
इस पूरी जांच में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आया है. युवती के बॉयफ्रेंड अरशद और उसके दो साथियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. जांच में पता चला कि युवती की दो साल पहले शादी हो चुकी थी. लेकिन उसके अरशद के साथ प्रेम संबंध थे. हाल ही में अरशद की शादी किसी और से हो गई थी. अरशद ने गिफ्ट में दिया फोन वापस मांग लिया, जिसके बाद दोनों में फोन पर तकरार हुई थी. 

नहीं मिले हत्या, गैंगरेप के सबूत 
इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी केएल बंजारे ने कहा कि पचोर में नेवज नदी के स्टॉप डैम पर काजल जाट का शव मिला था. वह शनिवार से लापता था. परिजनों ने लव जिहाद और गैंगरेप का आरोप लगाया था. जांच टीम ने सभी पहलुओं को खंगाला. लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में न तो दुष्कर्म और न ही हत्या के सबूत मिले. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हो गया कि युवती अरशद से बहस होने के बाद दवा लेने का बहाना बनाकर घर से निकली थी. इसके बाद नदी की तरफ गई और छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. 

स्कूल में साथ पढ़ते थे दोनों
अरशद और काजल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया. दो साल पहले काजल की शादी देवास में हो गई. लेकिन वह जब भी मायके आती, तो अरशद से मुलाकात करती थी. 25 सितंबर को अरशद की भी शादी हो गई. 27 सितंबर को उसने अपने भाई आसिफ को गिफ्ट में दिया हुआ मोबाइल वापस लाने के लिए भेजा. फोन वापस करने से पहले अरशद और काजल के बीच आधा घंटा बात हुई. आसिफ के जाने के बाद काजल घर से मेडिकल स्टोर से दवाई लाने का बहाना बनाकर निकल गई. उसने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी.

