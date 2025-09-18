राजगढ़ में BJP नेता गिरफ्तार, पुलिस की टीम के साथ की हाथापाई, जानिए क्यों हुई गिरफ्तारी?

Rajgarh News-राजगढ़ में चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया. बीजेपी नेता ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की टीम के साथ हाथापाई की. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है.
BJP Leader Arrested-मध्यप्रदेश के रजगढ़ की शिवधाम कॉलोनी में बुधवार को बीजेपी जिला कार्यालय मंत्री श्याम मंडलोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस की टीम के साथ हाथापाई की है, इसका एक वीडियो भी सामने आया है. चेक बाउंस मामले में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंडलोई को हिरासत में लेकर ब्यावरा ले जाकर मेडिकल जांच कराई और फिर कोर्ट में पेश किया.
कोर्ट से जारी हुआ था वारंट
दरअसल, ब्यावरा देहात थाने की टीम और कोतवाली की टीम चेक बाउंस प्रकरण में कोर्ट से जारी वारंट पर मंडलोई के घर पहुंची थी. कार्रवाई के समय धक्का-मुक्की हुई. इसके बाद संबंधित पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया. वहीं पुलिस ने मंडलोई को हिरासत में लेकर ब्यावरा ले जाकर मेडिकल जांच कराई और फिर कोर्ट में पेश किया.
चेक बाउंस का है मामला
जानकारी के अनुसार, 2024 में श्याम मंडलोई ने ब्यावरा निवासी एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. इस मामले में चार महीने पहले उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. इसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया. वहीं गिरफ्तारी के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में ले जाती दिख रही है.
कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा नेता श्याम मंडलोई ने गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से गाली-गलौज और अभद्रता की. कानून का सम्मान करने के बजाय भाजपा नेता खुलेआम पुलिस से दुर्व्यवहार कर रहे हैं.
