राजगढ़ में BJP नेता गिरफ्तार, पुलिस की टीम के साथ की हाथापाई, जानिए क्यों हुई गिरफ्तारी?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2927327
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

राजगढ़ में BJP नेता गिरफ्तार, पुलिस की टीम के साथ की हाथापाई, जानिए क्यों हुई गिरफ्तारी?

Rajgarh News-राजगढ़ में चेक बाउंस के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया. बीजेपी नेता ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की टीम के साथ हाथापाई की. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धक्का-मुक्की होती दिखाई दे रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजगढ़ में BJP नेता गिरफ्तार, पुलिस की टीम के साथ की हाथापाई, जानिए क्यों हुई गिरफ्तारी?

BJP Leader Arrested-मध्यप्रदेश के रजगढ़ की शिवधाम कॉलोनी में बुधवार को बीजेपी जिला कार्यालय मंत्री श्याम मंडलोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने पुलिस की टीम के साथ हाथापाई की है, इसका एक वीडियो भी सामने आया है. चेक बाउंस मामले में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंडलोई को हिरासत में लेकर ब्यावरा ले जाकर मेडिकल जांच कराई और फिर कोर्ट में पेश किया. 

कोर्ट से जारी हुआ था वारंट 
दरअसल, ब्यावरा देहात थाने की टीम और कोतवाली की टीम चेक बाउंस प्रकरण में कोर्ट से जारी वारंट पर मंडलोई के घर पहुंची थी. कार्रवाई के समय धक्का-मुक्की हुई. इसके बाद संबंधित पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया. वहीं पुलिस ने मंडलोई को हिरासत में लेकर ब्यावरा ले जाकर मेडिकल जांच कराई और फिर कोर्ट में पेश किया. 

चेक बाउंस का है मामला 
जानकारी के अनुसार, 2024 में श्याम मंडलोई ने ब्यावरा निवासी एक व्यक्ति को 9 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया था. इस मामले में चार महीने पहले उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. इसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया. वहीं गिरफ्तारी के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की टीम उन्हें हिरासत में ले जाती दिख रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने साधा निशाना
कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा नेता श्याम मंडलोई ने गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से गाली-गलौज और अभद्रता की. कानून का सम्मान करने के बजाय भाजपा नेता खुलेआम पुलिस से दुर्व्यवहार कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें-निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर है रजिस्टर्ड, जानिए

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsrajgarh newsBJP leader arrested

Trending news

Shajapur News
बारिश में टपकती छत, जोखिम में जान, शाजापुर में PM आवास के हकदार दर-दर भटकने को मजबूर
mp news
निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर है रजिस्टर्ड, जानिए
mp news
पन्ना में कोहिनूर से भी बेशकीमती हीरा हुआ गायब! पट्टा धारकों में उलझा मामला
mp news
सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान
Raipur
राजिम से रायपुर तक दनादन दौड़ेगी ब्रॉड गेज ट्रेन, CM साय ने दिखाई हरी झंडी
mp news
इंदौर में 'लाल परी' की तस्करी, चारे की आड़ में छिपाई गई लाखों की शराब; ऐसे खुली पोल
sandeep jaiswal
संपत्ति ₹10,76,62,214, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
मध्य प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी की एंट्री! साइबर ठगी पर ऐसे लगेगी लगाम
mp health news
बार-बार खांसी-बुखार कर रहा परेशान? तो हो सकते हैं टीबी से खतरनाक बीमारी के शिकार
Sakti News
आखिर कैसे रिटायर्ड आर्मीमैन के खाते से उड़ाए गए 8 लाख? पुलिस ने बरामद किया सामान
;