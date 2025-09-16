मध्य प्रदेश में 'तीर्थ दर्शन' पर सियासी बवाल, BJP विधायक की पत्नियों का लिस्ट में नाम, कांग्रेस ने उठाए सवाल

MP News-मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक हजारीलाल दांगी की दो पत्नियों ज्योत्सना दांगी और सरदार बाई दांगी के नाम इस योजना में शामिल किए गए हैं. राजगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने कहा कि गरीबों के लिए बनी इस योजना में खिलचीपुर से भाजपा विधायक और उनके परिजनों के नाम जुड़ना योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है.

विधायक की पत्नियों के नाम शामिल

दरअसल, राजगढ़ जिले से 179 यात्रियों का दल मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत असम के कामाख्या देवी दर्शन के लिए जा रहा है. जिसमें बीजेपी विधायक हजारी लाल दांगी की दोनों पत्नियों ज्योत्सना दांगी और सरदार बाई दांगी के नाम शामिल हैं. इसी को लेकर प्रियव्रत सिंह ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की सूची जारी करते हुए कहा कि इसमें गरीब जनता की जगह बीजेपी के नेताओं और उनकी पत्नियों को नाम जोड़े गए हैं.

विधायक बोले-नहीं है जानकारी

प्रियव्रत सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रशासन की निगाह में शायद यह लोग गरीब हैं मजे की बात यह है कि यह पहले भी यात्रा कर चुके हैं. वहीं इस मामले में विधायक हजारी लाल दांगी ने कहा कि मैंने अपनी पत्नियों को यात्रा में भेजने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है और ना ही मुझे इस मामले की कोई जानकारी है. मैं अपनी पत्नियों को इस यात्रा में नहीं भेज रहा हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन के आधार पर हुआ चयन

इस यात्रा के प्रभारी राजगढ़ अपर कलेक्टर वीरेंद्र दांगी ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना के लिए बहुत सारे आवेदन एक साथ आए थे और तय प्रक्रिया के तहत यात्रियों का चयन किया गया है. उन्होंने कहा कि आय के संबंध में उनका स्वयं का घोषणा पत्र भी उनके द्वारा दिया गया है. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के अलग-अलग निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या दो स्थानों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

यह भी पढ़ें-दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाता, वॉट्सऐप पर फोटो भेज ग्राहकों से करता था संपर्क

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Rajgarh की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!