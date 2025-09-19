1.4 करोड़ का कर्ज, 10 दिन, नदी में 20 KM तक सर्च. बीजेपी नेता के बेटे ने खुद लिखी अपनी मौत की स्क्रिप्ट; ऐसे फूटा भांडा

Rajgarh News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बीजेपी के एक नेता के गायब होने के बाद हड़कंप मचा हुआ था. क्योंकि 10 दिन से इस मामले में कोई सुराग नहीं लग रहा था. लेकिन अब इस इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे ने कर्ज से बचने के लिए खुद ही अपनी मौत की झूठी साजिश रची थी. दरअसल, सारंगपुर में कालीसिंध नदी में 5 सितंबर को बीजेपी नेता महेश सोनी के बेटे की कार समेत नदी में गिरने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इस मामले में लगातार खोजबीन कर रही थी, लेकिन जिस हादसे को एक दर्दनाक दुर्घटना माना जा रहा था, वह एक एक सोची-समझी साजिश निकली, क्योंकि भाजपा नेता महेश सोनी के बेटे विशाल सोनी ने बैंकों का कर्ज माफ कराने के लिए अपनी झूठी मौत की कहानी रच डाली थी. जिसका अब खुलासा हो गया है.

राजगढ़ जिले का था मामला

बता दें कि 5 सितंबर को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक कार कालीसिंध नदी में गिर गई है, मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बताया गया कि कार में बीजेपी नेता महेश सोनी का बेटा विशाल भी बैठा था, ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें कोई नहीं मिला, इसके बाद राजगढ़ एसडीआरएफ, नगर पालिका का अमला, प्रशासन और करीब 50 स्थानीय युवाओं की टीम ने 20 किलोमीटर तक नदी की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिससे सब हैरान रह गए. इस दौरान विशाल के पिता महेश सोनी ने इस दौरान पुलिस पर तलाशी में लापरवाही के आरोप भी लगाए, जिससे दबाव बढ़ा और सर्च ऑपरेशन को और तेज किया गया, नदी के पुल से लेकर स्टॉप डेम तक का इलाका छान मारा गया, लेकिन नतीजा शून्य रहा.

महाराष्ट्र में था विशाल

पुलिस इस मामले में हर तरह से जांच कर रही थी, 8वें दिन तक भी जब कोई शव नहीं मिला, तो थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने केस को दूसरे एंगल से खंगालना शुरू किया. कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे यह पता चला कि विशाल अभी जीवित है और महाराष्ट्र में मौजूद है, महाराष्ट्र पुलिस की मदद से विशाल को संभाजीनगर जिले के फर्दापुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव से उसे पकड़ लिया गया. वहां वह शिरडी और शनि शिंगणापुर जैसे धार्मिक स्थलों पर घूम रहा था, जबकि उसके गांव में लोग उसकी मौत का शोक मनाया जा रहा था.

कर्ज की वजह से रची साजिश

पूछताछ में विशाल ने चौंकाने वाला खुलासा किया, उसने बताया कि उसके पास 6 ट्रक और दो पब्लिक व्हीकल हैं, जिन पर करीब 1.4 करोड़ रुपये का कर्ज है, किश्तें नहीं चुका पाने के कारण उस पर दबाव था. तब उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर खुद की मौत का नाटक रचने की योजना बनाई, ताकि कर्ज से मुक्ति मिल सके. 5 सितंबर को वह एक ढाबे पर खड़े ट्रक से भाड़ा लेकर निकला और पुल पर पहुंचकर चलती कार से कूद गया, फिर कार को नदी की ओर धकेल दिया, इसके बाद इंदौर जा रही एक बस में बैठकर वहां से निकल गया और फिर महाराष्ट्र पहुंच गया. जब पिता ने उसे बताया कि साजिश का पर्दाफाश हो चुका है, तो विशाल ने नया नाटक रचने की कोशिश की, उसने कपड़े फाड़े, धूल में लोटा और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए फर्दापुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि पुलिस पहले ही उसकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया था. जिसके बाद फिलहाल यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

