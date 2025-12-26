MP के इस शहर में पारा 5 डिग्री से नीचे, ठंड के चलते नदी से उठ रही भाप, ठिठुरन बढ़ी

Rajgarh Weather Update: मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है. कड़ाके की ठंड की वजह से कई जिलों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है. राजगढ़ जिला भी तेजी से ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहां भी तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया, जिससे यहां ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. राजगढ़ जिले में आने वाला खिलचीपुर भी ठंड से कांप रहा है. आलम यह है कि खिलचीपुर की गाड़गंगा नदी में पानी से धुएं की तरह भाप उठ रही है, जिससे यहां की ठंड को समझा जा सकता है. यहां भी लोग घरों में दुबके नजर आए और जो लोग बाहर थे वह ठंड से बचने के उपाय में दिखे.

पानी से उठा धुंआ

दरअसल, खिलचीपुर की गाड़गंगा नदी शहर के बीचोबीच बनी है, ऐसे में यहां तापमान गिरने से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है. न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे आने की वजह से यहां पानी में धुएं जैसी भाप उठती दिख रही थी. वहीं सुबह के समय घना कोहरा भी छाया हुआ था, जिससे खिलचीपुर का मौसम भी देखते हुए बन रहा था, क्योंकि इस वक्त का नजारा बहुत सुंदर भी लग रहा था, ऐसे में ठंड के बाद भी यहां कई लोग सुबह के नजारों का दीदार करने के लिए पहुंचे थे. क्योंकि खिलचीपुर में ठंड की तीव्रता तेजी से बढ़ती जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में और बढ़गी ठंड... रातें होंगी सर्द, कोहरे की चपेट में कई जिले; जानें नया अपडेट

ठंड का असर

ठंड की वजह से दोपहिया वाहन चालकों की संख्या यहां कम ही नजर आ रही है. गर्म जैकेट, दस्ताने और टोपी पहनकर लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, हालांकि ठंड को ध्यान में रखते हुए हुए प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर जमी ओस यहां कड़ाके की ठंड को बयां कर रही है, जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

राजगढ़ जिला ठंडा

राजगढ़ जिला इस बार ज्यादा ठंडा हो रहा है. राजगढ़ का तापमान 5 डिग्री बना हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के बाद राजगढ़ जिला ही सबसे ज्यादा ठंडा दिख रहा है. पचमढ़ी का तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है, जबकि राजगढ़ में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है, ऐसे में मौसम विभाग ने जिले में लोगों को ठंड से बचाव की सलाह दी है और इस मौसम में सावधानी बरतने के लिए कहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम जारी, सर्द हवाओं ने किया बेहाल...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!