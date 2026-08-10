/ग्रामीणों की बात मान लेते तो नहीं होता हादसा...राजगढ़ में नाले में बही वैन, 6 के शव बरामद, 2 ने कूदकर बचाई जान; 11 लोग थे सवार

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राजगढ़ में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. पचोर-सारंगपुर रोड पर पड़ाना कस्बे के पास नाला पार करते समय एक वैन तेज बहाव की चेपट में आकर नाले में बह गई. हादसे क बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. अब तक 6 शवों को बाहरनिकाला जा चुका है, जबकि 2 लोग वैन से कूद गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. वहीं करीब 3 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार बरिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं. इसी दौरान नाला पार करने की कोशिश में वैन बह गई. फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
ईको वैन में सवार सभी लोग देवास के रहने वाले थे. वे सतवास से कड़लावद गांव जा रहे थे. जिसमें में तीन पुरुष, चार महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे. पदाना के पास झिरी नाले पर अभी 30 फीट लंबा पुल बन रहा है. भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा था.
ड्राइवर अधूरे पुल को देख नहीं पाया. अनजाने में गाड़ी उस पर चढ़ गई और कार पानी में बह गई. दो लोग तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि बाकी लोग गाड़ी के अंदर ही फंसे रह गए. सूचना मिलने पर SDM रोहित बाम्होर और SDOP अरविंद सिंह मौके पर पहुंचे.
रेस्क्यू अभियान जारी
बचाव दल ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. पानी में कार और लापता लोगों को खोजने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है. घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए हैं. फिलहाल वैन निकाल ली गई है, लेकिन 3 लोगों अभी लापता बताए जा रहे हैं.
ग्रामीणों ने दी थी चेतावनी
ग्रामीणों के अनुसार, बाईपास पुल पहले ही पानी में डूबा हुआ था. स्थानीय लोगों ने ईको वैन के ड्राइवर को पुल की ओर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और जोखिम उठाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी. इसके बाद ईको वैन तेज बहाव में बह गई. फिलहाल, बचाव दल, पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं. लापता लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है.
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