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ग्रामीणों की बात मान लेते तो नहीं होता हादसा...राजगढ़ में नाले में बही वैन, 6 के शव बरामद, 2 ने कूदकर बचाई जान; 11 लोग थे सवार

राजगढ़ के पड़ाना में पचोर-सारंगपुर रोड पर ईको वैन नाले में बह गई. हादसे के दौरान ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे, जिसमें से अब तक 6 शव बरामद हो चुके हैं. SDERF (State Disaster Emergency Response Force) की टीम बाकी लोगों की तलाश में जुटी है.

Reported ByAnil Nagar
Published: Aug 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:59 PM IST
ग्रामीणों की बात मान लेते तो नहीं होता हादसा...राजगढ़ में नाले में बही वैन, 6 के शव बरामद, 2 ने कूदकर बचाई जान; 11 लोग थे सवार

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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