सुहागरात के सपने सजा रहा था दूल्हा, निकल गया छोटा, शादी से पहले हो गया बड़ा कांड

Rajgarh News-राजगढ़ में शादी के जश्न और नाच-गाने के बीच कुछ ऐसा हो गया, जिसकी उम्मीद परिवार और दूल्हे को भी नहीं थी. प्रशासनिक टीम की दस्तक ने पल भर में खुशियों को गायब कर दिया. बारात रवाना होने से पहले प्रशासन ने बाल विवाह की कोशिश को नाकाम कर दिया. यहां दूल्हे की उम्र शादी की वैधानिक सीमा (21) से कम होने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई से इलाके और शादी वाले घर में हड़कंप मच गया.

हल्दी-मेहंदी लग चुकी थी, मेहमान खा रहे थे खाना

यह पूरा मामला खिलचीपुर थाना क्षेत्र के सालरी गांव का है. गांव में गुरुवार रात से ही शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही थीं. घर में टेंट लगा हुआ था, रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ जुटी थी. दूल्हे के हाथों में मेहंदी रच चुकी थी और शरीर पर हल्दी लग चुकी थी. शुक्रवार सुबह भी टेंट में मेहमान खाना खा रहे थे और बारात निकलने की आखिरी तैयारियां जा रही थीं, तभी अचानक अधिकारियों की गाड़ियों का काफिला गांव पहुं गया.

जांच में छोटा निकला दूल्हा

दरअसल, ग्रामीणों ने इस विवाह को लेकर एसडीएम अंकिता जैन से शिकायत की थी, जिसके बाद मामला कलेक्टर तक पहुंचा. सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस और अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी की एक संयुक्त टीम तुरंत सालरी गांव पहुंची. जब टीम ने दूल्हे के दस्तावेजों की जांच की, तो उसकी उम्र 5 महीने कम निकली, जो कि कानूनी उम्र से करीब 7 महीने कम थी. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परिजनों को समझाया कि कानूनन 21 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले युवक का विवाह नहीं किया जा सका.

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भंडारे के विवाद से खुला मामला

इस पूरे मामले के पीछे एक दिलचस्प वजह भी सामने आई है. गांव के हनुमान मंदिर परिसर में एक भंडारे का आयोजन चल रहा था और उसी स्थान के पास यह शादी समारोह भी आयोजित था. जगह को लेकर वहां विवाद की स्थिति बन गई थी, जिसे शांत कराने पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची थी. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने चुपके से अधिकारियों को दूल्हे की उम्र कम होने की शिकायत कर दी. इसके बाद यह कार्रवाई की गई.

3 दिन पुलिस रखेगी नजर

प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही पंचनामा तैयार किया और दुल्हे व उसके परिजनों को खिलचीपुर थाने लेकर आई. थाना प्रभारी कमल सिंह गहलौत के समक्ष दूल्हे और उसके परिवार ने लिखित में आवेदन देकर शादी निरस्त करने का फैसला किया. परिजनों ने लिखित रूप से कहा कि अब युवक की उम्र 21 साल पूरी होने पर ही उसकी शादी कराई जाएगी. पुलिस ने साफ किया है कि अगर चोरी-छिपे या किसी अन्य जगह पर शादी करने की कोशिश की, तो दूल्हे और उसके परिवार और शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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