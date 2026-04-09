बिना डिलीवरी पैदा हो गए 137 बच्चे...अस्पताल बनने से पहले की तारीखों में भी हुई डिलीवरी, कहानी जान चकरा जाएगा दिमाग

Rajgarh News-राजगढ़ में एक स्वास्थ्य केंद्र में बिनी एक भी बच्चे की डिलीवर के सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि कई राज्यों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.
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Rajgarh Birth Certificate Scam-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बिना एक भी डिलीवरी के सैंकड़ों जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए. जिले के रामगढ़ गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के कम्प्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र गए. आरोपियों ने कई राज्यों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए हैं. फरवरी महीने में इस छोटे से स्वास्थ्य केंद्र पर 137 बच्चों का बर्थ रजिस्टर किया गया है. हैरानी की बात यह है कि वास्तविकता में एक भी डिलीवरी नहीं हुई. पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुनील चौरसिया को रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड में विसंगतियां नजर आईं. जांच की गई तो पता चला कि अकेले फरवरी 2026 में इस छोटे से केंद्र पर 137 बच्चों का बर्थ रजिस्टर किया गया, जबकि हकीकत में वहां एक भी डिलीवरी नहीं हुई थी. इसके बाद 6 अप्रैल को माचलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने परत-दर-परत इस मामले का खुलासा किया.
1950 तक की मिली एंट्री
हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने साल 1950 से लेकर 1980 के बीच की तारीखों के भी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए. हैरानी की बात यह है कि उस दौर में न तो गांव में वह स्वास्थ्य केंद्र था और न ही वहां ऐसी कोई सुविधा थी. आरोपियों ने सरकारी सीआरएस पोर्टल में सेंध लगाकर पुराने वर्षों के फर्जी दस्तावेंज स्कैन कर अपलोड किए थे.
दोनों राज्यों तक फैला था नेटवर्क
पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं था. राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम पर भी फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए. इन दस्तावेंजों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि में सुधार कराने के लिए किया जा रहा था.आरोपियों ने बताया कि 500 से 1000 रुपए वसूलते थे.
आरोपियों ने बना रखा था नेटवर्क
आरोपियों ने इस काम को अंजाम देने के लिए लोकसेवा केंद्र, आधार सेंटर और एमपी ऑनलाइन संचालकों का एक नेटवर्क बना रखा था, जो ग्राहकों को ढूंढकर लाते थे. अब तक आरोपी करीब 250 फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर 35 हजार रुपए की अवैध कमाई कर चुके हैं. एएसपी केएल बंजारे ने बताया कि मुख्य आरोपी और डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्जुन बैरागी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और रामगढ़ अस्पताल का कंप्यूटर सिस्टम जब्त कर लिया है.
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