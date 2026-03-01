Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127169
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhराजगढ़

नहाते हुए छात्रा का वीडियो! खिलचीपुर के 'अय्याश' पटवारी की जमकर की धुनाई, बाथरूम की जारी से कर रहा था गंदा काम

Rajgarh Patwari Made Girl Video: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक पटवारी नाबालिग किराएदार छात्रा का नहाते समय का वीडियो बना रहा था. मोबाइल में वीडियो मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर धुनाई की. उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajgarh Patwari Made Girl Video
Rajgarh Patwari Made Girl Video

Rajgarh Patwari Arrest: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर कस्बे से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया है. यहां किराए के मकान में पढ़ाई के लिए रह रही एक नाबालिग छात्रा के साथ वाक्या हुआ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. आरोप है कि मकान मालिक, जो पेशे से सरकारी कर्मचारी है, ने छात्रा का नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बना लिया. यह घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला.

बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा कक्षा 11वीं में पढ़ती है और पढ़ाई के लिए बाहर से आकर उसी मकान में रह रही थी. शनिवार सुबह वह रोज की तरह परीक्षा से पहले बाथरूम में नहाने गई थी. उसी दौरान मकान के बाथरूम में ऊपर लगी जाली के पास आरोपी खड़ा था और मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. छात्रा को कुछ हरकतें संदिग्ध लगीं, लेकिन डर और परीक्षा के तनाव के कारण उसने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया.
fallback
परिजनों ने चेक किया मोबाइल
छात्रा परीक्षा देने केंद्र पहुंची और बाद में अपनी सहेलियों से पूरी बात बताई. सहेलियों की सलाह पर उसने घरवालों को जानकारी दी. रात में परिजन मौके पर पहुंचे और मकान मालिक का मोबाइल चेक किया गया. शुरू में आरोपी ने वीडियो डिलीट करने की बात कही, लेकिन मोबाइल के रीसायकल बिन से नहाते समय की क्लिप और कुछ अन्य आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हो गए. इसके बाद मामला और गंभीर हो गया और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए.

जांच के लिए मोबाइल जब्त
घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर हंगामा मच गया. गुस्से में आए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई. कपड़े तक फट गए और हालात बेकाबू हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ से आरोपी को बचाकर थाने ले जाया गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और मोबाइल को जांच के लिए जब्त कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दो-तीन बार बनाए वीडियो
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के घर में आसपास के गांवों से आई कई नाबालिग छात्राएं किराए पर रहकर पढ़ाई करती थीं. कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी और वह अकेला रह रहा था. जांच में पता चला है कि छात्रा का एक नहीं, बल्कि दो-तीन बार वीडियो बनाया गया था. पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि किसी और के साथ भी ऐसी हरकत तो नहीं हुई.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

rajgarh news

Trending news

rajgarh news
खिलचीपुर के 'अय्याश' पटवारी की जमकर की धुनाई, बाथरूम की जारी से कर रहा था गंदा काम
kabirdham news
जबलपुर से रायपुर तक बनेगा 4-लेन कॉरिडोर, डिप्टी सीएम की पहल पर केंद्र की मिली मंजूरी
indore news
इंदौर में बस संचालकों का बड़ा फैसला, होली पर भी चलेंगी 1100 बसें, जानिए पूरी वजह
bhopal news hindi
MPPSC परीक्षा में बड़ी लापरवाही! छात्रों ने किया खुलासा, कहा- सॉल्व्ड पेपर बांटे गए!
rewa news
एमपी में गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, लूटने वाला उत्तराखंड का गैंग बेनकाब, 13गिरफ्तार
gwalior news
90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर से 2.52 करोड़ की ठगी, दिल्ली से 4 आरोपी गिरफ्तार
mp holi
मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन की छुट्टी, जानें किन तारीखों को बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस
katni news hindi
एक बाइक पर कुल नौ लोग हुए सवार, मोटरसाइकिल तो क्या, कैमरे में भी नहीं हो पाए फिट
Fag Festival
होली से पहले बाबा महाकाल की नगरी में शुरू हुआ फाग उत्सव, भगवान संग खेली गई होली
bhojpur temple
'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा...