नहाते हुए छात्रा का वीडियो! खिलचीपुर के 'अय्याश' पटवारी की जमकर की धुनाई, बाथरूम की जारी से कर रहा था गंदा काम

Rajgarh Patwari Arrest: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर कस्बे से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया है. यहां किराए के मकान में पढ़ाई के लिए रह रही एक नाबालिग छात्रा के साथ वाक्या हुआ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. आरोप है कि मकान मालिक, जो पेशे से सरकारी कर्मचारी है, ने छात्रा का नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बना लिया. यह घटना सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला.

बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा कक्षा 11वीं में पढ़ती है और पढ़ाई के लिए बाहर से आकर उसी मकान में रह रही थी. शनिवार सुबह वह रोज की तरह परीक्षा से पहले बाथरूम में नहाने गई थी. उसी दौरान मकान के बाथरूम में ऊपर लगी जाली के पास आरोपी खड़ा था और मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. छात्रा को कुछ हरकतें संदिग्ध लगीं, लेकिन डर और परीक्षा के तनाव के कारण उसने उस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया.



परिजनों ने चेक किया मोबाइल

छात्रा परीक्षा देने केंद्र पहुंची और बाद में अपनी सहेलियों से पूरी बात बताई. सहेलियों की सलाह पर उसने घरवालों को जानकारी दी. रात में परिजन मौके पर पहुंचे और मकान मालिक का मोबाइल चेक किया गया. शुरू में आरोपी ने वीडियो डिलीट करने की बात कही, लेकिन मोबाइल के रीसायकल बिन से नहाते समय की क्लिप और कुछ अन्य आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हो गए. इसके बाद मामला और गंभीर हो गया और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए.

जांच के लिए मोबाइल जब्त

घटना की जानकारी फैलते ही मौके पर हंगामा मच गया. गुस्से में आए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई. कपड़े तक फट गए और हालात बेकाबू हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ से आरोपी को बचाकर थाने ले जाया गया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और मोबाइल को जांच के लिए जब्त कर लिया गया.

दो-तीन बार बनाए वीडियो

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के घर में आसपास के गांवों से आई कई नाबालिग छात्राएं किराए पर रहकर पढ़ाई करती थीं. कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर से बाहर गई हुई थी और वह अकेला रह रहा था. जांच में पता चला है कि छात्रा का एक नहीं, बल्कि दो-तीन बार वीडियो बनाया गया था. पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि किसी और के साथ भी ऐसी हरकत तो नहीं हुई.

