कुएं में समा गईं दो जिंदगियां, मिट्टी धंसने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव

कुएं का काम देखने गईं थी सास-बहू

बुधवार सुबह करीब 11 बजे सास रूपा बाई और बहू पिंकी बाई काम देखने केत पर गई थीं. कुएं के पास निर्माण कार्य से बीच हुई गिट्टी बिखरी पड़ी थी. रूपा बाई उसे समेटने लगीं, तो बहू पिंकी बाई भी उनकी मदद करने पहुंचे गईं. इसी दौरान अचानक कुएं के आसपास की पूरी जमीन तेजी से धंस गई. दोनों महिलाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे सीधे 25 फीट गहरे कुएं में जा गिरीं. हादसा इतना भयावह था कि कुएं के आसपास की करीब 50 फीट जमीन धंस गई और पूरा कुआं मलबे से भर गया.