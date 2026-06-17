Add Zee Business As A Preferred Source
App

कुएं में समा गईं दो जिंदगियां, मिट्टी धंसने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव

Rajgarh News-राजगढ़ में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी अचानक धंसने से मलबे में दबकर सास-बहू की दर्दनाक मौत हो गई. प्रशासन और होमगार्ड की टीम ने करीब 7 घंटे तक भारी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं के शव बाहर निकले.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:25 PM IST
कुएं में समा गईं दो जिंदगियां, मिट्टी धंसने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव

About the Author

Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM मोहन यादव ने महिदपुर के लिए खोला खजाना, ₹207 करोड़ की सौगात
Mohan Yadav12:58 PM IST
2
Mohan Yadav12:42 PM IST
3
neet ug 202611:21 AM IST
4
gwalior newsJun 17
5
gwalior weather updateJun 17