कुएं में समा गईं दो जिंदगियां, मिट्टी धंसने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू टीम ने निकाले शव

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Rajgarh Well Collapse-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के बामन गांव में बुधवार को एक निर्माणाधीन कुआं अचानक धंस गया. इस भयानक हादसे में कांग्रेस नेता और जनपद सदस्य मुकेश कोट की 60 वर्षीय मां रूपा बाई और 30 वर्षीय पत्नी पिंकी बाई की मलबे में दबने से मौत हो गई. करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों महिलाओं के शवों को बाहर निकाला जा सका.
कुएं का चल रहा था पुनर्निर्माण
जानकारी के अनुसार, मुकेश कोट अपने खेत पर बने एक पुराने कुएं का पुनर्निर्माण करवा रहे थे. कुएं की गहराई लगभग 25 फीट थी और उसकी बाउंड्री को मजबूत करने के लिए आरसीसी का ढांचा तैयार किया गया था. निर्माण को मजबूती देने के लिए कुएं के आसपास की जमीन को पानी से गीला किया गया था. यही गीली मिट्टी इस बड़े हादसे की वजह बन गई.
कुएं का काम देखने गईं थी सास-बहू
बुधवार सुबह करीब 11 बजे सास रूपा बाई और बहू पिंकी बाई काम देखने केत पर गई थीं. कुएं के पास निर्माण कार्य से बीच हुई गिट्टी बिखरी पड़ी थी. रूपा बाई उसे समेटने लगीं, तो बहू पिंकी बाई भी उनकी मदद करने पहुंचे गईं. इसी दौरान अचानक कुएं के आसपास की पूरी जमीन तेजी से धंस गई. दोनों महिलाओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे सीधे 25 फीट गहरे कुएं में जा गिरीं. हादसा इतना भयावह था कि कुएं के आसपास की करीब 50 फीट जमीन धंस गई और पूरा कुआं मलबे से भर गया.
7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
इस घटना की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने शुरुआत में खुद मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी लगातार खिसक रही थी. दोपहर करीब 1 बजे पुलिस, प्रशासन और राजगढ़ में होमगार्ड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. विधायक, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और तहसीलदार भी घटनास्थल पर मुस्तैद रहे.
4 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीने चलीं
बचाव कार्य के लिए 4 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीनों को लगाया गया. करीब 50 से ज्यादा रेस्क्यू कर्मी लगातार मलबा हटाने में जुटे रहे. देर शाम मलबे में एक महिला का हाथ दिखाई दिया, जिसके बाद टीम ने बेहद सावधानी से खुदाई की और दोनों शवों को बाहर निकाला. जैसे ही दोनों महिलाओं के शव बाहर आए, परिजनों की चीख-पुकार से पूरा गांव रो पड़ा. इस दर्दनाक हादसे के बाद से बामन गांव में मातम पसरा हुआ है.
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