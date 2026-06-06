/नई बहू के आते ही सास प्रेमी संग हुई फरार, 4 बच्चों की मां ने पति को बताया मानसिक कमजोर, एक महीने बाद थाने पहुंची

बच्चों को लेकर छिड़ी बहस

थाने में बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई. महिला का कहना था कि बच्चों की जिम्मेदारी उसका पति संभालेगा. वहीं ससुराल वालों का कहना था कि मजदूरी करने वाला अकेला पति 4 बच्चों को कैसे पालेगा, इसलिए अगर वह जा रही है तो बच्चों को भी अपने साथ ले जाए. इस मामलो को लेकर थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि गुमशुदगी की जांच के दौरान महिला शुक्रवार को एक युवक के साथ थाने आई थी. महिला बालिग है और उसके मर्जी से युवक के साथ रहने की बात कही है. महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं और अब आगे की काउंसलिंग के लिए महिला एंव बाल विकास भेजा जा रहा है.