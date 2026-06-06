/नई बहू के आते ही सास प्रेमी संग हुई फरार, 4 बच्चों की मां ने पति को बताया मानसिक कमजोर, एक महीने बाद थाने पहुंची

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Mother of Four Kids Elopes-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर इलाके से एक हैरान करने वाला पारिवारिक मामला सामने आया है. चार बच्चों की मां अपने बेटे की शादी की खुशियों के बीच अचानक घर छोड़कर चली गई. लगभग एक महीने बाद जब वह अपने प्रेमी के साथ थाने पहुंची, तो उसने पति के साथ वापस लौटने से साफ मना कर दिया. महिला को परिवार ने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी.
बेटे की शादी के बाद हुई लापता
महिला की शादी करीब 28 साल पहले हुई थी और उसके चार बच्चे हैं. परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था और 2 मई 2026 को उसके बड़े बेटे की बारात गई थी. अगले दिन नई बहू के घर आने के शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं. लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद, 6 मई 2026 को महिला अपनी बहन के पैसे लौटान का बहाना बनाकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी. परिवार ने दो दिनों तक उसे हर जगह ढूंढा और आखिरकार 9 मई को थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.
मौसी का बेटा बनकर घर आता था प्रेमी
महिला के ससुर ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि बहू का प्रेमी पिछले पांच महीनों से उनके घर आ-जा रहा था. बहू उसे हमेशा अपना मौसी का बेटा बताती थी, जिसके कारण परिवार ने उस पर कभी शक नहीं किया और हमेशा उसका सम्मान किया. वह शख्स करीब 10 बार उनके घर आया, गांव में रुका और यहां तक कि पोते की शादी में भी पूरे समय शामिल रहा.
पति को बताया मानसिक कमजोर
पुलिस के सामने महिला ने अपने पति को मानसिक रूप से कमजोर बताया. उसने कहा कि उसकी शादी बचपन में कर दी गई थी, जिसकी वजह से वह अपनी वैवाहिक जिंदगी से कभी खुश नहीं रही. महिला के अनुसार, जिसे वह भाई बताती थी, वह रिश्ते में उसका समधी लगता है. दो साल पहले गांव में मजदूरी के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.
राजस्थान से पहुंचे गुजरात
महिला ने बताया कि घर से निकलते के बाद दोनों मजदूरी के लिए जोधपुर चले गए थे. इसी बीच गांव में उनके भागने की खबर फैल गई, जिसके बाद ससुराल वालों ने प्रेमी के घर पर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी. डर के मारे दोनों गांव नहीं लौटे और पहले बीकानेर में 8 दिन रुके, फिर गुजरात जाकर किराए का कमरा ले लिया और मजदूरी करने लगे. पुलिस का फोन आने के बाद दोनों बयान दर्ज कराने थाने पहुंचे.
परिवार थाने के बाहर बैठा रहा
जैसे ही महिला के थाने पहुंचने की खबर मिली, उसका पति, बच्चे और रिश्तेदार तुरंत वहां पहुंच गए. परिवार इस डर से रातभर थाने के बाहर डटा रहा कि महिला कहीं फिर से प्रेमी के साथ न चली जाए. भूख लगने पर उन्होंने सड़क किनारे बैठक नमकीन खाई और कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर ही सो गए. परिवार ने महिला को बहुत मनाया लेकिन वह नहीं मानी.
बच्चों को लेकर छिड़ी बहस
थाने में बच्चों की परवरिश को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई. महिला का कहना था कि बच्चों की जिम्मेदारी उसका पति संभालेगा. वहीं ससुराल वालों का कहना था कि मजदूरी करने वाला अकेला पति 4 बच्चों को कैसे पालेगा, इसलिए अगर वह जा रही है तो बच्चों को भी अपने साथ ले जाए. इस मामलो को लेकर थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि गुमशुदगी की जांच के दौरान महिला शुक्रवार को एक युवक के साथ थाने आई थी. महिला बालिग है और उसके मर्जी से युवक के साथ रहने की बात कही है. महिला के बयान दर्ज कर लिए हैं और अब आगे की काउंसलिंग के लिए महिला एंव बाल विकास भेजा जा रहा है.
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