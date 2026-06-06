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नई बहू के आते ही सास प्रेमी संग हुई फरार, 4 बच्चों की मां ने पति को बताया मानसिक कमजोर, एक महीने बाद थाने पहुंची

Rajgarh News-राजगढ़ में बेटे की शादी के बाद महिला लापता हो गई. एक महीने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ थाने पहुंची और पति के साथ वापस लौटने से मना कर दिया. महिला के ससुर ने बताया कि प्रेमी लंबे समय से उनके घर आ जा रहा था, बहू उसे मौसी का बेटा बताती थी. परिवार ने महिला को मनाने की कोशिश भी की लेकिन उसने वापस जाने से इनकार कर दिया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:42 PM IST
नई बहू के आते ही सास प्रेमी संग हुई फरार, 4 बच्चों की मां ने पति को बताया मानसिक कमजोर, एक महीने बाद थाने पहुंची

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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