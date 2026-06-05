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राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में भागा कैदी! ड्रिप स्टैंड से तोड़ी हथकड़ी, खिड़की से कूदकर हुआ रफूचक्कर

Rajgarh News-राजगढ़ में जिला अस्पताल से सजायाफ्ता कैदी हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया. आरोपी नकली नोट छापने और चलाने के मामले में 7 साल की सजा काट रहा था. कैदी को पीलिया की शिकायत होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:59 PM IST
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राजगढ़ में फिल्मी स्टाइल में भागा कैदी! ड्रिप स्टैंड से तोड़ी हथकड़ी, खिड़की से कूदकर हुआ रफूचक्कर

Rajgarh Prisoner Escape-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. नकली नोट छापने और चलाने के मामले में सात साल की सजा काट रहा एक शातिर कैदी पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया. कैदी अस्पताल की पहली मंजिल पर बने कैंसर वार्ड की खिड़की से नीचे कूदकर भागा. हैरानी की बात यह है कि घटना के समय उसकी सुरक्षा में तैनात जेल प्रहरी कमरे में मौजूद नहीं था. 

इलाज के लिए अस्पताल में था भर्ती
जानकारी के अनुसार, फरार कैदी जितेंद्र भाटी (28), जो आगर जिले के नलखेड़ा का रहने वाला है. उसे कोर्ट से सात साल की सजा मिलने के बाद 11 अप्रैल 2026 को राजगढ़ जेल शिफ्ट किया गया था. 1 जून को पीलिया की शिकायत होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के कैदी वार्ड में मानसिक रूप से कमजोर महिला के भर्ती होने की वजह से जितेंद्र को पहली मंजिल पर वार्ड नंबर-7 में रखा गया था. 

स्टैंड से तोड़ी हथकड़ी, खिड़की से लगाई छलांग
सुरक्षा के तौर पर उसके हाथ में एक हथकड़ी लगाकर उसे पलंग से बांधा गया था. उसकी निगरानी के लिए तीन जेल प्रहरियों की ड्यूटी लगाई गई थी. शुक्रवार सुबह ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गया था. कमरे में कोई नहीं था इसका फायदा उठाकर जितेंद्र ने वहां रखे ड्रिप स्टैंड की मदद से हथकड़ी तोड़ी. इसके बाद वार्ड की खिड़की से सीधे एक मंजिल नीचे कूदा और अस्पताल परिसर से भाग निकला. 

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सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
जब प्रहरी कमरे में वापस लौटा, तो पलंग पर सिर्फ टूटी हुई हथकड़ी लटकी हुई मिली और कैदी वहां से गायब था. इसके बाद तुरंत जेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर कैदी की तलाश शुरु कर दी. इस घटना के बाद जिला अस्पताल और जेल प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है. बताया जा रहा है कि जिस कमरे में कैदी को रखा गया था, उसकी खिड़की की जाली पहले से ही टूटी हुई थी. 

पहले भी भाग चुका है कैदी
बता दें कि राजगढ़ जिला अस्पताल से कैदी भागने का यह पहला मामला नहीं है. ठीक 4 साल पहले भी हत्या और लूट का एक आरोपी अस्पताल के कैदी वार्ड से बाथरूम की खिड़की तोड़कर भाग चुका है. इस तरह की घटनाओं से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें-महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से वसूली, 2500 लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, FIR दर्ज

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