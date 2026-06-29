राजगढ़ में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 साल की बच्ची से तीन नाबालिगों ने किया दुष्कर्म, आरोपी हिरासत में

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10 Year old Girl Assualted-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के पचोर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां बकरियां चराने गई एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ तीन नाबालिग लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस खौफनाक घटना के बाद पीड़ित बच्ची किसी तरह रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई. बच्ची की भाभी की शिकायत पर पचोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें अभिरक्षा में ले लिया है.
जंगल में बनाया हवस का शिकार
पुलिस के अनुसार, यह घटना 19 जून की बताई जा रही है. पचोर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 10 साल की मासूम बच्ची हमेशा की तरह गांव के पास स्थित जंगल में बकरियां चराने गई थी. उसी दौरान, उसके मोहल्ले में ही रहने वाला एक 12 वर्षीय लड़का भी अपनी बकरियां चराने वहां पहुंच गया. जब दोनों बच्चे वहां मौजूद थे, तभी खजूर खाने के बहाने 14 और 15 साल के दो अन्य नाबालिग किशोर भी वहां पहुंच गए. इसके बाद तीनों ने मिलकर मासूम के साथ दरिंदगी की.
मेडिकल जांच में हुई पुष्टि
डरी-सहमी पीड़ित बच्ची ने घर लौटकर हिम्मत जुटाई और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता की भाभी तुरंत उसे लेकर पचोर थाने पहुंचीं और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान और परिजनों की शिकायत के आधार पर तीनों किशोरों की खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली.
अधिकारियों से ली जा रही सलाह
सरकारी नियमों के अनुसार, चूंकि मामला नाबालिगों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है. पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया ने बताया कि तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामला संवेदनशील होने के कारण कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से आवश्यक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन भी लिया जा रहा है.
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