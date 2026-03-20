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राजगढ़ में खौफनाक हादसा, हाईवे पर तिरछा दौड़ता रहा ओवरलोड ट्रक, और फिर धड़ाम से पलटा!

Rajgarh News-राजगढ़ में नेशनल हाइवे-52 पर एक भूसे से भरा ट्रक तिरछा दौड़ता रहा और आखिरकार पलट गया. इस हादसे के बाद ट्रक का कांच तोड़कर ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला गया. इस खौफनाक हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:07 PM IST
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राजगढ़ में खौफनाक हादसा, हाईवे पर तिरछा दौड़ता रहा ओवरलोड ट्रक, और फिर धड़ाम से पलटा!

Overload Straw Truck Overturned-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में नेशनल हाईवे-52 पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है. जालपा माता मंदिर के पास भूसे से लदा एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर काफी देर तक तिरछा चलता रहा और आखिरकार सड़क के बीचों-बीच पलट गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सड़क सुरक्षा के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही को साफ बयां कर रहा है. 

क्षमता से ज्यादा भरा था भूसा
यह हादसा उस समय हुआ जब विदिशा के सिरोंज से राजस्थान की ओर जा रहा एक ट्रक क्षमता से अधिक भूसा भरे होने के कारण अपना संतुलन खो बैठा. ट्रक सड़क पर खतरनाक तरीके से डगमगाने लगा, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालुओं और राहगीरों में हड़कंप मच गया. चैत्र नवरात्र होने के कारण मंदिर क्षेत्र में काफी भीड़ थी, जिससे खतरे की संभावना और बढ़ गई थी. 

पुलिसकर्मियों ने दिखाई सूझबाझ
मौके पर मौजूद डायल-112 के जवानों हेड कॉन्स्टेबल मोहिन खान, चंद्रभान गुर्जर और सतीश भिलाला ने जैसे ही ट्रक की हालत देखी, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला. पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी गाड़ी सड़क पर आड़ी खड़ी कर दी और दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया. पुलिसकर्मी लगातार चिल्लाकर लोगों को पीछे हटने की चेतावनी देते रहे, लेकिन चेतावनी के बाद भी चालक ने ट्रक नहीं रोका. 

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झटके के साथ पलटा ट्रक
कुछ ही सेकंड बाद ट्रक जोरदार झटके के साथ सड़क पर पलट गया. अगर पुलिस ने समय रहते रास्ता खाली न कराया होता, तो यह हादसा कई मासूमों की जान ले सकता था. ट्रक पलटते ही पुलिस ने फौरन रेस्क्यू शुरू किया और ट्रक का कांच तोड़कर ड्राइवर फूलसिंह और क्लीनर संतोष यादव को सुरक्षित बाहर निकाला. इस हादसे में किसी भी गंभीर चोट नहीं आई. पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की लापरवाही की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-इंदौर चिड़ियाघर में गर्मी का इंतजाम, शेर और टाइगर के पिंजरों में लगे कूलर, जानिए

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