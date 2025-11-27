Advertisement
सादे कपड़ो में आई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा, पत्थर-लाठी से पीटकर फाड़े कपड़े, 2 पुलिसकर्मी हुए घायल

Rajgarh News-राजगढ़ में एक वारंटी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों की ग्रामीणों ने घेरकर जमकर पिटाई कर दी. ग्रामीणों ने पुलिसकर्मयों पर पत्थर फेंके और लाठी-डंडों से मारा. इस हमले में पुलिसकर्मियों के कपड़े फट गे. पुलिस फोर्स के पहुंचने पर भी लोग नहीं माने और करीब 1 घंटे तक पुलिस को घेरकर रखा. बाद में ग्रामीणों ने कहा कि अपहरणकर्ता समझकर उन्होंने पुलिस की पिटाई कर दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 27, 2025, 10:37 PM IST
Villagers Beat Police Team-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में गुरुवार शाम पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. सादे कपड़े में वारंटी को पकड़ने पहुंची पचोर थाना पुलिस पर ग्रामीणों ने पत्थर फेंके, लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे दो पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया. भीड़ ने पुलिसकर्मियों के कपड़े तक फाड़ दिए और करीब एक घंटे तक उन्हें घेरकर रखा. 

सादे कपड़ों में जाना पड़ा भारी
जानकारी के अनुसार, पचोर पुलिस की टीम वर्दीधारी और सादे कपड़ों में गांव में एक युवक को पकड़ने पहुंची थी. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया. ग्रामीणों ने कहा कि पुरसिंह सौंधिया जब मवेशियों को चारा डालकर लौट रहा था, तभी एक कार से उतरे चार लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी. ग्रामीणों ने बताया कि युवक को पकड़ने वालों ने अपनी पहचान नहीं बताई, न ही यह बताया कि वे किस मामले में उसे ले जा रहे हैं. 

अपहरणकर्ता समझकर की मारपीट
ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में पास के धामनिया गांव से एक युवक लापता हुआ था, जिससे लोगों में भय का माहौल था. जब उन्होंने गांव के युवक को जबरन ले जाने की कोशिश होते देखी, तो इसे अपहरण समझकर भीड़ जुट गई. ग्रामीणों का कहना है कि अधिकांश पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, जिससे शक और बढ़ गया. 

टीम का पीछा कर की मारपीट
स्थानीय ग्रामीणों ने कार सवार टीम का पीछा किया और चार पुलिसकर्मियों को रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया. भीड़ ने पथराव और मारपीट शुरू कर दी, जिससे पचोर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी अरविंद गोयल और गौरव सिंह घायल हो गए. इस दौरान भीड़ ने एक पुलिस कार को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया. 

कड़ी मशक्कत के बाद छुड़ाया
इधर, पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना पर जिलेभर से पुलिल बल को गांव भेजा गया. बड़ी संख्या में पुलिस पोर्स पहुंचने के बाद भी ग्रामीण लंबे समय तक पुलिस टीम को छोड़ने को तैयार नहीं थे और बार-बार यही कहते रहे कि ये हमारे गांव के युवक का अपहरण करने आए थे. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम को मुक्त कराया गया और दोनों घायल पुलिसकर्मियों को खिलचीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

