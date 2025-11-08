Advertisement
राजगढ़ में दिखी अनोखी श्रद्धा, भजनों की धुन पर निकली बंदर की अंतिम यात्रा, सैकड़ों ग्रामीणों ने नम आंखों से दी विदाई

Rajgarh News-राजगढ़ के एक गांव में बंदर की अंतिम यात्रा भजन-कीर्तन के साथ निकाली. बंदर को भगवान हनुमान का स्वरूप मानकर अंतिम यात्रा निकाली गई, इसमें महिलाएं और बच्चे फूल बरसाते हुए शामिल हुए. बंदर की करंट लगने से मौत हो गई थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 05:40 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के दिलावरी गांव में शनिवार को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. यहां ग्रामीणों ने करंट लगने से मरे एक बंदर को भगवान हनुमान का स्वरूप मानकर श्रद्धापूर्वक अंतिम यात्रा निकाली. गांव में भजन-कीर्तन गूंज उठे और महिलाएं, बच्चे फूल बरसाते हुए इस अनोखी अंतिम यात्रा में शामिल हुए. ग्रामीणों ने नम आंखों से बंदर को अंतिम विदाई दी. 

करंट लगने से हुई थी मौत
घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, गांव में बिजली के तारों के बीच झूल रहे एक बंदर को अचानक करंट लग गया. करंट लगते ही बंदर नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत दौड़कर उसकी सेवा की, उसे पानी पिलाया और बचाने की पूरी कोशिश की. लेकिन ग्रामीणों के तमास प्रयासों के बावजूद शाम होते-होते बंदर ने दम तोड़ दिया. बंदर की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल हो गया. कई ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं. 

भजन-कीर्तन के साथ निकाली यात्रा
शनिवार को सुबह गांव के लोगों ने मिलकर बंदर के लिए विशेष डोल तैयार किया. उसे फूलों, चुनरियों और नारियल से सजाया गया. इसके बाद भक्ति संगीत और भजनों के साथ बंदर की अंतिम यात्रा पूरे गांव में निकाली गई. महिलाएं जय हनुमान और राम सिया राम जैसे भजन गा रही थीं, जबकि बच्चे आगे-आगे चलते हुए फूल बरसा रहे थे. डोल के पीछे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, मानों किसी धार्मिक शोभायात्रा का दृश्य हो. शांति धाम में पूरे विधि-विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया गया. 

बुजुर्गों ने बताया कि हनुमान जी का स्वरूप
गांव के बुजुर्ग बिरम सिंह सौंधिया ने बताया कि हमारे धर्म में बंदर को हमेशा से हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है. इसलिए हम सभी ने उसे उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ विदा किया. जैसे किसी अपने परिजन को दी जाती है. उन्होंने कहा हमें विश्वास है कि यह बंदर हमारे गांव के लिए सौभाग्य लेकर आया था. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना दिया है. आसपास के गांवों के लोग भी दिलावरी पहुंचे और इस अनोखी अंतिम यात्रा को देखने आए. 

