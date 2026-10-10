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'जल्दी आ जाओ, पति मार देगा…', पिता को पहले ही बताया था डर, फिर कुल्हाड़ी से 11 वार कर पत्नी की हत्या

राजगढ़ के ग्राम गुराड़खेड़ा में रामबाबू गुर्जर पर पत्नी गायत्री बाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है. मृतका के पिता ने पूजा-पाठ और बाबा रामपाल को मानने को लेकर विवाद का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Oct 10, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 10:32 PM IST
'जल्दी आ जाओ, पति मार देगा…', पिता को पहले ही बताया था डर, फिर कुल्हाड़ी से 11 वार कर पत्नी की हत्या
Image Credit: ZEE MEDIA

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