'जल्दी आ जाओ, पति मार देगा…', पिता को पहले ही बताया था डर, फिर कुल्हाड़ी से 11 वार कर पत्नी की हत्या

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राजगढ़ जिले के ग्राम गुराड़खेड़ा में पारिवारिक विवाद के दौरान एक पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. मृतका की पहचान गायत्री बाई के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम रामबाबू गुर्जर बताया गया है. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस के साथ एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. वारदात के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.
मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि पति-पत्नी के बीच पूजा-पाठ और धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी विवाद होता था. उनका कहना है कि रामबाबू गुर्जर बाबा रामपाल को मानता था और चाहता था कि उसकी पत्नी भी उन्हीं को माने. पिता ने बताया कि गायत्री बाई के पूजा-पाठ करने पर भी पति आपत्ति जताता था. हालांकि, पुलिस ने अभी धार्मिक विवाद को हत्या की वजह के रूप में पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि परिवार के लोगों से पूछताछ के बाद ही विवाद की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.
परिजनों ने आगे बताया कि गायत्री बाई ने घटना से पहले अपने पिता को फोन कर जल्द घर आने के लिए कहा था. उसने आशंका जताई थी कि पति उसे मार सकता है. पिता ने बताया कि परिवार में पहले भी कहासुनी होती थी, लेकिन किसी बड़े विवाद या शिकायत की जानकारी सामने नहीं आई थी. मृतका के दो बेटे हैं. घटना के बाद बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. हालांकि, वारदात के समय क्या हुआ और कुल्हाड़ी से हमला किन परिस्थितियों में किया गया, इसकी जानकारी पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.
पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की गई. एफएसएल टीम ने भी जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी रामबाबू गुर्जर की तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. मृतका के पिता द्वारा बाबा रामपाल से जुड़े विवाद के आरोपों की भी जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह स्पष्ट हो सकेगी.