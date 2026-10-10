'जल्दी आ जाओ, पति मार देगा…', पिता को पहले ही बताया था डर, फिर कुल्हाड़ी से 11 वार कर पत्नी की हत्या

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की गई. एफएसएल टीम ने भी जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी रामबाबू गुर्जर की तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. मृतका के पिता द्वारा बाबा रामपाल से जुड़े विवाद के आरोपों की भी जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह स्पष्ट हो सकेगी.