शादी के अगले ही दिन दुल्हन ने पुलिस को लगाया फोन, कहा कुछ ऐसा सुनकर पुलिस के उड़े होश, जानिए क्या है कहानी?

Bride Defraud Family in Rajgarh-मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में शादी के नाम पर 3 लाख 10 रुपए की ठगी की गई. यहां परिवार को शादी कराने का झांसा देकर रुपयों की ठगी की गई. युवक की शादी कराई गई और दुल्हन एक रात भी रुकी. लेकिन अगले उसने खुद ही पुलिस को फोन कर दिया और बताया कि उसे बंधक बनाकर रखा गया है. अब इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें दुल्हन और साथियों ने परिवार के साथ शादी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में एक युवती, उसके कथित प्रेमी और बिचौलिए के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया है. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार है.

शादी का नाम पर दिया झांसा

पुलिस के अनुसार, तलावड़ा के रहने वाले रामप्रसाद तंवर अपने छोटे भाई ग्यारसीराम की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात रिश्तेदारी के जरिए राजू तंवर से हुई. राज तंवर कोयला गांव का रहने वाला है. राजू ने रामप्रसाद को एक युवती से उनके भाई की शादी कराने का आश्वासन दिया और बाद में रामप्रसाद को रंजना सिरोनिया और गोविंद सौंधिया से मिलवाया.

शादी से पहले लिए 3 लाख 10 हजार

मुलाकात के दौरान रंजना ने खुद को अपने पति से अलग रह रही महिला बताया. वहीं गोविंद को उसका भाई बताया. बातचीत के दौरान आरोपियों ने शादी से पहले जेवर बनवाने और अन्य खर्चों के नाम पर पैसी की मांग की. रामप्रसाद ने विश्वास में आकर अलग-अलग किस्तों में 3 लाख 10 हजार रुपए दे दिए. आरोप है कि गोविंद पैसे लेकर जेवर खरीदने की बात कहकर चला गया और फिर वापस नहीं लौटा.

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मंदिर में हुई शादी, दुल्हन ने पुलिस को किया फोन

इसी बीच ग्यारसीराम के साथ रंजना ने बोरकापानी मंदिर में शादी कर ली. शादी के बाद वह तलावड़ा स्थित ससुराल भी पहुंची और वहां एक रात रुकी. अगले दिन रंजना ने खुद पुलिस को फोन पर दिया और सूचना दी कि उसे बंधक बनाकर रखा गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस जांच में सामने आया कि शादी और बंधक बनाए जाने की पूरी कहानी एक साजिश का हिस्सा थी.

दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

पुलिस के अनुसार, साजिश के तहत पहले शादी कर परिवार से रुपए ऐंठे गए और बाद में पुलिस बुलाकर वहां से निकलने की तैयारी थी. इस मामले में पुलिस ने रामप्रसाद तंवर की शिकायत पर रंजना सिरोनिया, गोविंद सौंधिया और राजू तंवर के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

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