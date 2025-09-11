फंडिंग, जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाना... पढ़ें MP से गिरफ्तार आतंकी कामरान कुरैशी की क्राइम कुंडली

राजगढ़। भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई. दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. यह आतंकी 'गजवा-ए-हिंद' के नाम पर हिंसक जिहाद छेड़ने की तैयारी में थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, 6 अन्य से पूछताछ जारी है. पुलिस का ये ऑपेरशन 6 महीने से चल रहा था. स्पेशल सेल ने दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्यप्रदेश से गिरफ्तारियां की है. कमरान कुरैशी उर्फ समर खान (26 साल) राजगढ़, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने एमपी में राजगढ़ जिले के ब्यावरा से इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े आतंकी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, कामरान के परिजन की वेल्डिंग की दुकान है. इस बारे में मीडिया से जानकारी देते हुए ब्यावरा सिटी थाने के टीआई वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया- दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम बुधवार को ब्यावरा आई थी. यहां शहीद कॉलोनी में रहने वाले कामरान पिता अब्दुल रसीद कुरैशी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. युवक की पहचान होने के बाद दिल्ली स्पेशल सेल तीन गाड़ियों से ब्यावरा आई और सुबह करीब 5.30 बजे टीम ने पहुंचकर आरोपी युवक को घर से उठाया है

"आतंकी कंपनी" के तौर पर काम कर था ये ग्रुप...

पुलिस के मुताबिक, यह ग्रुप एक "आतंकी कंपनी" की तरह काम कर रहा था, जिसका सरगना झारखंड का रहने वाला अश्हर दानिश था. ये नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ था और ISIS की तर्ज पर भारत में ‘खिलाफत’ यानी इस्लामिक स्टेट जैसी व्यवस्था बनाने की साजिश रच रहा था. ये अपने मंसूबों में कामयाब होता, उससे पहले ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी ‘गजवा-ए-हिंद’ के नाम पर हिंसक जिहाद छेड़ने की तैयारी कर रहे थे. इनका उपयोग पहला कदम जमीन पर कब्जा करना और वहां आतंकी सेंटर बनाना था. पुलिस ने दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है. अश्हर दानिश (23 साल) बोकारो, झारखंड का रहने वाला, जो इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड था. आफ़ताब कुरैशी (25 साल) कल्याण, मुंबई का रहने वाला है. सुफियान अबुबकर खान (20 साल) महाराष्ट्र का रहने वाला. मोहम्मद हुज़ैफ यामन (20 साल) निज़ामाबाद, तेलंगाना से गिरफ्तार किया है. वहीं, कमरान कुरैशी उर्फ समर खान (26 साल) राजगढ़, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक, अश्हर दानिश इस मॉड्यूल का लीडर था. उसने सोशल मीडिया पर ‘प्रोजेक्ट मुस्तफा’ नाम का ग्रुप बनाया था. जिसमें करीब 40 लोग जुड़े थे. इसी ग्रुप में जिहादी कंटेंट शेयर होता था और ‘खिलाफत’ बनाने की बातें होती थी. पुलिस को दानिश के पास से बम बनाने का सामान, सल्फर, नाइट्रिक एसिड, कॉपर प्लेट्स, कारतूस, देशी पिस्टल और कई इलेक्ट्रॉनिक समान मिले है. पुलिस के मुताबिक दानिश सीधे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़ा हुआ था.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर एक्टिव थे. इन्हीं प्लेटफॉर्म से उन्हें जिहादी विचारधारा में फंसाया गया था. हुज़ैफ यामन, जो फार्मेसी का छात्र है, उसको हथियार बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. आफताब कुरैशी अपने दोस्तों को कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर ग्रुप में जोड़ता था. कमरान कुरैशी फंडिंग का काम करता था और जमीन खरीदकर टेरर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रहा था. पुलिस ने छापेमारी के दौरान जो सामान जब्त किया, उसमें 2 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा और कारतूस, एयर गन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम, बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर, कॉपर शीट्स, स्टील पाइप्स, बीकर सेट, मास्क, ग्लव्स, बैलेंस मशीन, लैपटॉप, मोबाइल फोन और सर्किट बोर्ड मिला है.

जानिए क्या बोली पुलिस

पुलिस के मुताबिक खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने दिल्ली, रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निज़ामाबाद और राजगढ़ में एक साथ छापेमारी की. जानकारी मिली थी कि ये नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर से हथियार और केमिकल खरीदकर अलग-अलग राज्यों में भेज रहा था. स्पेशल सेल का कहना है कि अगर समय रहते ये मॉड्यूल पकड़ा नहीं जाता तो देश में बड़े आतंकी हमले हो सकते थे. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है. पुलिस ने दो आरोपियों आफताब और सुफ़ियान को अदालत में पेश करने के बाद 8 दिन की रिमांड पर लिया गया है. बाकी आरोपियों को पेश किया जाएगा....

